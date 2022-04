Severance saison 2 : Tout ce que l'on sait jusqu'à présent

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Severance est un thriller de science-fiction troublant qui imagine un monde dans lequel vous pouvez diviser votre conscience entre le travail et la vie personnelle. La série acclamée par la critique a une intrigue ingénieuse et hallucinante qui a captivé les téléspectateurs depuis le début.

C'est encore tôt mais certains l'appellent déjà l'une des meilleures séries de 2022. En fait, c'est si bien fait qu'Apple l'a renouvelée pour une deuxième saison avant de diffuser l'intégralité de la première saison.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la deuxième saison de Severance, y compris comment la regarder, quand elle devrait sortir et qui y participe.

Aucune date de sortie officielle n'a été annoncée pour la deuxième série. La saison 1 a été créée le 18 février 2022 et s'est terminée le 8 avril 2022. Les épisodes ont été diffusés une fois par semaine pendant toute la durée de la série, chacun tombant le vendredi à 12 h PT / 3 h HE / 8 h BST.

Apple a annoncé que l'émission avait été renouvelée pour une deuxième saison le 6 avril 2022.

Sur cette base, nous prévoyons que la deuxième saison sortira au début de 2023, peut-être en février pour rester en ligne avec la première saison.

Lorsque Severance saison 2 sortira, vous aurez besoin d'un abonnement Apple TV + pour le regarder. L' application Apple TV est disponible sur un certain nombre de plates-formes, notamment l'iPhone, l'iPad et l'Apple TV, ainsi que sur Android, certaines Smart TV et certaines clés de diffusion en continu.

Vous pouvez en savoir plus sur Apple TV+ dans notre fonctionnalité séparée . Mais, en bref, cela vous coûtera 4,99 £/4,99 $ par mois , ou il est inclus dans certains des forfaits d'abonnement Apple One .

La première saison de Severance comptait 9 épisodes au total. Il est trop tôt pour dire si cela restera le même pour la saison deux, mais étant donné la popularité de la série, nous nous attendons à ce que le nombre d'épisodes augmente ou reste le même.

En règle générale, la programmation originale d'Apple reste cohérente avec le nombre d'épisodes. Mythic Quest, Servant et Dickinson ont tous conservé le même nombre d'épisodes pendant plusieurs saisons, une exception notable étant Ted Lasso , qui est passé de 10 épisodes à 12 lors de sa deuxième saison.

Nous nous attendons à ce que la majorité des membres de la distribution reviennent pour la saison deux, à moins, bien sûr, qu'ils ne soient décédés lors de la première saison. Voici quelques-uns des acteurs clés et leurs personnages que nous nous attendons à voir dans la saison deux :

Adam Scott comme Mark Scout

Zach Cherry comme Dylan

Britt Lower comme Helly

Tramell Tillman dans le rôle de Seth Milchick

Jen Tullock comme Devon

Dichen Lachman comme Mme Casey

Michael Chernus comme Ricken

John Turturro comme Irving

Christopher Walken comme Burt

Patricia Arquette dans le rôle d'Harmony Cobel

Étant donné que la deuxième saison de Severance n'est pas attendue avant 2023, il reste beaucoup de temps pour rattraper ou revoir la première saison. Et cela pourrait valoir la peine, il y a beaucoup à déballer ici.

La première saison est disponible en streaming via Apple TV +, pour laquelle vous aurez besoin d'un abonnement. C'est 4,99 £ / 4,99 $ par mois , ou il est inclus dans le cadre de le forfait d'abonnement Apple One .

Lors de l'annonce du renouvellement, Apple a publié une très courte vidéo teaser. Cela ne révèle rien sur la saison à venir, mais c'était suffisant pour nous exciter. Vous pouvez regarder cela ci-dessous.

Votre demande #Severance Saison 2 a été acceptée. pic.twitter.com/OTayQHRNHL – Apple TV+ (@AppleTVPlus) 6 avril 2022

Il est trop tôt pour prédire ce qui se passera après la deuxième saison, mais si la deuxième série est aussi populaire que la première, nous ne serions pas surpris d'en voir d'autres en route.

Ben Stiller, le réalisateur et producteur exécutif de l'émission, a déclaré dans une interview avec E! " Cela a été un long chemin pour amener Severance à la télévision, j'ai lu le pilote de Dan pour la première fois il y a plus de cinq ans. Cela a toujours été une histoire sur plusieurs saisons, et je suis vraiment heureux que nous puissions continuer."

Écrit par Luke Baker.