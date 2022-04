Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a confirmé début mars 2022 avoir décroché un long métrage documentaire sur le septuple champion du monde de Formule 1 Sir Lewis Hamilton pour sa plateforme de streaming TV+. Avec Netflix ayant la populaire série Drive to Survive et Sky diffusant son propre documentaire Duel: Hamilton vs Verstappen avant le début de la dernière saison de F1, il est clair que la F1 est actuellement le sujet de conversation – ou de sport – de la ville.

Bien que le nom du documentaire Apple TV + Lewis Hamilton soit encore inconnu, ainsi que sa date de sortie, nous avons rassemblé tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent.

C'est tout ce que nous savons jusqu'à présent sur le documentaire Apple TV + Lewis Hamilton.

Apple a annoncé le documentaire de Lewis Hamilton le 9 mars 2022, bien que la société n'ait pas précisé quand le documentaire serait diffusé. Il est possible que ce ne soit pas trop loin si le documentaire « They Call Me Magic » est quelque chose à faire.

« They Call Me Magic » est une histoire vraie en quatre parties du double membre du Temple de la renommée de la NBA, Earvin « Magic » Johnson. Apple a annoncé son existence le 4 février 2022, a publié une bande-annonce le 12 mars 2022 et sa première devrait avoir lieu le 22 avril 2022.

Apple a déclaré dans le communiqué de presse du documentaire de Lewis Hamiton qu'il rejoindrait la "liste de programmes de non-fiction récemment annoncés, y compris" They Call Me Magic "", il est donc possible qu'il suive un calendrier similaire de l'annonce à la sortie. Il est également possible que nous attendions beaucoup plus longtemps, car il n'est pas clair si la documentation couvrira la saison de F1 en cours, qui ne se terminera qu'à la fin de 2022.

Lorsque le documentaire de Lewis Hamilton sera présenté en première, nous savons qu'il sera sur Apple TV +. Ce service coûte 4,99 £ / 4,99 $ par mois et il est disponible sur iPhone, iPad, Apple TV et un certain nombre d'autres appareils, y compris via Sky au Royaume-Uni et sur les téléviseurs intelligents et les consoles de jeux.

Vous pouvez tout lire sur Apple TV + dans notre fonctionnalité séparée, mais il a eu d'excellents programmes, y compris Ted Lasso - qui doit voir une saison 3 avant la fin de l'année - vous pourriez donc trouver quelques autres choses à regarder tout en vous attendez le documentaire de Lewis Hamilton.

Apple a déclaré que le documentaire de Lewis Hamilton "offrira un accès complet à Hamilton et à son équipe, sur et en dehors de la piste, et un casting de stars d'interviews d'invités". On dit aussi qu'il s'agit de la "vie et de la carrière" de Hamilton.

Nous imaginons que cela signifie que nous verrons des interviews non seulement avec Hamilton lui-même, mais aussi avec des personnes comme le directeur de l'équipe Mercedes, Toto Wolfe, et peut-être le directeur des talents sportifs et médiatiques de Hamilton, Penni Thow. Nous nous attendons également à ce qu'il raconte l'histoire de Hamilton et mette en évidence certains des messages qu'il a tenté de véhiculer dans le passé, tels que le mouvement Black Lives Matter et les droits LGBTQ+.

Dans une interview avec MotorSportWeek , Hamilton a déclaré: "Nous avons ce documentaire sur lequel nous travaillons et je pense que vous devez tout faire au bon moment."

Il a ajouté: "Je pense que les histoires sont là pour être racontées. Je pense que c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre."

"Si vous pouvez affecter et avoir un impact positif, si votre histoire peut avoir un impact positif même sur une personne ou une famille, cela pourrait être incroyable", a-t-il déclaré.

Selon certaines rumeurs, Hamilton travaillerait également avec Apple sur un autre film de Formule 1 avec Brad Pitt. Bien que Hamilton n'ait pas encore confirmé son implication, il a déclaré dans la même interview à MotorSportWeek qu'il "passait actuellement par un processus de casting pour un autre projet".

Apple n'a pas encore fourni beaucoup de détails sur le documentaire de Hamilton, bien qu'il ait déclaré qu'il serait produit par Hamilton, Penni Thow, Box to Box Films et One Community.

La société a également déclaré que Richard Plepler serait le producteur exécutif via Eden Productions et que Scott Budnick serait également le producteur exécutif. Le réalisateur sera Matt Kay.

Si vous recherchez des documentaires et des séries sur la Formule 1, il y a beaucoup de choses à vous mettre sous la dent en attendant que le documentaire de Hamilton sorte sur Apple TV +.

La saison 4 de Drive to Survive de Netflix est récemment arrivée sur la plateforme de streaming, qui couvre la saison 2021 de Formule 1. Il y a aussi les saisons 1 à 3 disponibles à regarder.

Il y a aussi Sky's Duel: Hamilton vs Verstappen , qui est un documentaire en deux parties qui raconte l'histoire de l'une des saisons de F1 les plus remarquables de l'histoire.

Vous pouvez bien sûr également regarder la saison de F1 en cours sur TV et mobile en 4K HDR. Notre fonctionnalité distincte explique comment .

Écrit par Britta O'Boyle.