Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a annoncé une date de début pour Friday Night Baseball sur son service de streaming Apple TV+ : 8 avril 2022.

Lors de son dernier événement de lancement, Apple a révélé qu'il avait obtenu les droits d'un package de matchs de la Ligue majeure de baseball le vendredi soir. Apple TV + diffusera désormais des jeux MLB, aidant potentiellement le service de streaming à attirer plus d'abonnés. Cela devrait également l'aider à mieux faire face à Amazon, qui détient les droits en solo pour diffuser le football du jeudi soir de la Ligue nationale de football.

L'accord d'Apple avec Friday Night Baseball est décrit comme un "double programme hebdomadaire avec des émissions en direct avant et après le match" qui sera disponible dans huit pays exclusivement sur Apple TV+ dès le début de la saison régulière. Les deux premiers matchs à démarrer seront les Mets de New York contre les Nationals de Washington à 19 h HE et les Astros de Houston contre les Angels de Los Angeles à 21 h 30 HE.

Le streaming sera disponible pour toute personne possédant Apple TV + aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, au Brésil, au Japon, au Mexique, à Porto Rico et en Corée du Sud. Aux États-Unis et au Canada, l'accord d'Apple inclut l'accès à un flux en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des rediffusions, des faits saillants et d'autres programmes. Si vous ne payez pas pour Apple TV+, Friday Night Baseball sera toujours disponible sans abonnement "pour une durée limitée", a déclaré Apple.

Pour regarder tous les jeux phares, chargez l'application Apple TV sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K et HD, ou sur tv.apple.com . L'application est également disponible sur certains téléviseurs intelligents, consoles de jeu et décodeurs câblés.

Pour en savoir plus sur Apple TV+ et son fonctionnement, consultez le guide de Pocket-Lint.

Écrit par Maggie Tillman.