Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple a soudainement rendu impossible la location ou l'achat de films via son application Apple TV si vous l'utilisez avec des appareils Android TV et des appareils Google TV tels que le Chromecast 2020.

Comme d'abord repéré par FlatPanelsHD et 9to5Mac, Apple a complètement supprimé l'option de location ou d'achat. Au lieu de cela, il propose désormais un bouton "comment regarder" qui dirige les gens vers les produits Apple ou "d'autres appareils de streaming". La navigation supérieure de l'application Apple TV n'a plus non plus de sections Films et émissions de télévision ni Store. Les seules parties restantes sont Watch Now, Apple TV Plus et Library. Bien que les listes de films et d'émissions de télévision soient toujours détectables, si vous ouvrez un titre, vous ne verrez que le bouton "comment regarder" à côté de l'option "ajouter à Up Next".

Il faut se demander pourquoi Apple fait cela et s'il essaie d'éviter la commission de 30 % de Google sur les ventes.

Gardez à l'esprit qu'Apple a lancé l'application Apple TV pour certains appareils Android TV il y a plus de deux ans, avant de la déployer plus largement l'été dernier . Maintenant, c'est inverser le cours, en supprimant entièrement l'application de ses fonctionnalités de base. Bien sûr, vous pouvez toujours l'utiliser pour regarder le contenu de votre bibliothèque existante et tous les films et émissions achetés sur d'autres appareils. Vous pouvez également toujours acheter ou louer du contenu à partir de l'application Apple TV si vous l'utilisez sur des appareils Roku, des téléviseurs intelligents de Samsung et LG, des consoles Xbox et PlayStation et les propres produits d'Apple.

Pocket-Lint a contacté Apple pour un commentaire.

Écrit par Maggie Tillman.