(Pocket-lint) - Même si nous avons eu droit à un spécial Noël Ted Lasso dans le cadre de la saison 2, il a été ajouté à Apple TV + en été, il était donc difficile de se sentir festif en le regardant.

Cependant, un deuxième épisode sur le thème de Noël est maintenant disponible car vous pouvez le regarder ici en haut de cette page.

Ted Lasso - The Missing Christmas Moustache est un court métrage danimation mais met en vedette la distribution originale, dont Jason Sudekis, Hannah Waddingham, Nick Mohammed et Juno Temple. Brett Goldstein revient également sous le nom de Roy Kent, bien que sous une forme bip cette fois.

Tout est sur le thème des vacances et dure un peu plus de quatre minutes et demie. Vous pouvez également le regarder via lapplication Apple TV+ ou YouTube si vous souhaitez le voir sur grand écran.

Apple Original Ted Lasso a connu un énorme succès depuis sa première saison sur Apple TV+ en août 2020.

Il a remporté de nombreux prix, dont un Emmy pour une série comique exceptionnelle et quelques Golden Globes. Il a également été nominé pour plusieurs autres, qui devraient être annoncés au début de lannée prochaine.

Une troisième saison est en route et vous pouvez suivre ses progrès dans notre fonctionnalité pratique ici: date de sortie de la saison 3 de Ted Lasso, comment regarder et comment rattraper son retard .