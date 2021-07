Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple espère obtenir NFL Sunday Ticket, un forfait sportif qui diffuse les matchs de la saison régulière de la NFL non disponibles sur les filiales locales ainsi que tous les matchs régionaux du dimanche après-midi produits par Fox et CBS. DirecTV a actuellement le contrat pour offrir Sunday Ticket, mais cela expire en 2022, date à laquelle Apple pourrait signer laccord lucratif.

Selon un nouveau rapport de The Information , Apple a un intérêt précoce à obtenir les droits du package Sunday Ticket de la NFL pour son service de streaming vidéo Apple TV + , bien que John Ourand du Sports Business Journal ait affirmé que la NFL navait pas encore entamé de négociations officielles. Gardez à lesprit quApple ne sera probablement pas la seule entreprise à essayer dobtenir le Sunday Ticket. ESPN + de Disney et Prime Video dAmazon seront probablement parmi les meilleurs joueurs essayant également de sécuriser plus de jeux pour leurs plateformes de streaming.

Fait intéressant, The Information a déclaré que Sunday Ticket a fait perdre de largent à DirecTV (et AT&T) dici 2022. AT&T paiera même des "pertes nettes" jusquà 2,5 milliards de dollars sur la durée restante de son contrat. Cependant, nous soupçonnons, pour Apple, cest pas nécessairement pour gagner des milliards de dollars grâce à Sunday Ticket directement, mais plutôt pour attirer les fans de sport à son service.

Amazon voit aussi clairement les avantages doffrir plus de couverture sportive sur son service de streaming. Par exemple, il a obtenu les droits exclusifs des matchs de Thursday Night Football plus tôt cette année. En parlant dAmazon, Apple a débauche lan dernier lancien cadre de lentreprise, Jim DeLorenzo, pour diriger ses efforts de contenu sportif. Peut-être quil mène la charge pour Sunday Ticket.