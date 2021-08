Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La prochaine série phare dApple TV+, Foundation, cherche à imiter la taille et le succès de Game of Thrones, mais dans lespace.

La nouvelle série télévisée est basée sur le roman du même nom de 1951, qui a engendré quatre suites et deux préquelles et est écrit par le célèbre auteur de science-fiction Isaac Asimov. Dans la série de livres, Foundation se situe dans le futur, alors que le monde que nous connaissons maintenant est un souvenir du passé, car les humains ont depuis colonisé la galaxie. Le premier roman présente Hari Seldon, un brillant visionnaire et psychohistorien qui utilise les mathématiques et les probabilités pour prédire lavenir.

La version Apple TV + de Foundation sera présentée en septembre, il est donc temps dapprendre tout ce que vous pouvez sur la série. Voici ce que vous devez savoir.

Commençons par les bases : les acteurs et léquipe. La série Foundation Apple TV+ est dirigée par David S Goyer. Il est également écrit par Goyer et Josh Friedman. Goyer est surtout connu pour avoir écrit les trois films de la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan. Pendant ce temps, Friedman a écrit La guerre des mondes en 2005 et Terminator : Dark Fate en 2019, et il a de nombreux crédits dans des émissions de télévision. Donc, ces deux-là sont tout à fait la paire pour travailler sur lépopée de science-fiction dAsimov.

Le casting est dirigé par Jared Harris (Mad Men et Tchernobyl) dans le rôle de Hari Seldon et Lee Pace (Capitaine Marvel et Halt and Catch Fire) dans le rôle de Brother Day.

Voici une ventilation de toutes les informations de casting connues à ce jour :

Jared Harris - Hari Seldon

Lee Pace - Fête des frères

Lou Llolbell - Gaal Dornick

Leah Harvey - Salvor Hardin

Laura Birn - Demerzel

Cassian Bilton - Frère Dawn

Terrence Mann - Frère Dusk

Pravesh Rana - Nom de personnage non confirmé

Alfred Enoch - Nom de personnage non confirmé

Maintenant que vous savez qui joue qui, voyons ce que sera probablement la série lors de ses débuts. Ceux qui ont lu le roman dAsimov, Foundation, se demandent probablement comment cela peut fonctionner comme une émission télévisée, alors que des décennies sécoulent entre chaque chapitre du roman.

Foundation (le roman) souvre avec Hari Seldon, qui a créé une nouvelle branche de la science connue sous le nom de psychohistoire, qui combine toutes les données de milliers dannées dhistoire humaine dans une formule qui peut prédire des événements humains à grande échelle. En utilisant cette formule, Seldon découvre que lEmpire Galactique, qui a régné pendant 12 000 ans, seffondrera bientôt et conduira à 30 000 ans danarchie essentiellement sans loi dans toute la galaxie. Quelle prédiction, non?

Le plan de Seldon est de créer les bases dun second empire qui réduira cette ère sombre à mille ans. Cest essentiellement le premier chapitre du premier livre de la série Foundation. Le deuxième chapitre reprend 50 ans plus tard, bien après la mort de Seldon. Chaque chapitre comprend généralement un saut dans le temps similaire avec de nouveaux personnages présentés dans chacun. Il sera intéressant de voir si chaque saison de Foundation suit un chapitre du roman.

Voici la première bande-annonce publiée par Apple pour sa nouvelle émission :

Et voici la deuxième bande-annonce de lémission :

Vous avez hâte de regarder Foundation sur Apple TV+ ? Nous aussi. Heureusement, nous navons pas à attendre plus longtemps. Sa première est prévue le 24 septembre 2021. Apple publie généralement les trois premiers épisodes de nouvelles émissions à la fois, suivis dun épisode par semaine. Cela signifie que de nouveaux épisodes devraient débarquer tous les vendredis.

Les abonnés Apple TV+ pourront diffuser la nouvelle série à partir de lapplication Apple TV. Un abonnement mensuel est de 4,99 $ par mois aux États-Unis. Vous pouvez également accéder à Apple TV+ dans le cadre dun abonnement Apple One. Consultez nos guides sur lapplication Apple TV, Apple TV+ et Apple One pour plus de détails :