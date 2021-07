Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple lance la première version bêta publique de tvOS 15 . Cela signifie que les bêta-testeurs publics, ou tout non-développeur, peuvent télécharger et essayer la nouvelle mise à jour sur leur Apple TV (les modèles les plus récents, de toute façon).

Pour obtenir la version bêta de la prochaine mise à jour du système dexploitation dApple sur votre décodeur, vous devez vous inscrire au programme de test bêta dApple. Ladhésion est gratuite. Ensuite, vous devez installer le certificat approprié à partir du site Web bêta public dApple, puis vous pouvez récupérer les mises à jour par voie hertzienne.

Si vous avez déjà rejoint le programme bêta gratuit dApple, vous devrez vous réinscrire pour ces dernières versions. Voici tout ce que vous devez savoir.

Avec le programme bêta public dApple, vous pouvez télécharger et installer macOS Monterey sur votre Mac. Assurez-vous simplement quil sagit dun ordinateur secondaire et non de votre ordinateur principal, car il pourrait être rempli de bogues et pourrait casser des choses. Pour faciliter les choses, nous avons détaillé les étapes de téléchargement et dinstallation ci-dessous.

Sur votre ordinateur, inscrivez-vous au programme bêta dApple. Ou, connectez-vous si vous êtes déjà membre. Acceptez les conditions générales dApple. Une fois connecté, accédez à longlet tvOS Faites défiler jusquà la section "Commencer" de la page bêta de tvOS et inscrivez votre Apple TV Sur votre Apple TV, allez dans le menu des paramètres et sélectionnez « Utilisateurs et comptes ». Vous devez être connecté avec le même identifiant Apple que le programme bêta. Dans le menu des paramètres, sélectionnez Système > Mise à jour logicielle. Activez Obtenir des mises à jour bêta publiques. Une fois ce paramètre activé, mettez à jour votre Apple TV à partir des paramètres de votre système. Ouvrez Paramètres sur votre Apple TV.

Cliquez sur Système.

Cliquez sur Mises à jour logicielles.

Cliquez sur Mettre à jour le logiciel.

Cliquez sur Télécharger et installer.

Avoir des problèmes? Si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas pour vous, essayez cette méthode :

Suivez les étapes 1 à 4 décrites ci-dessus. Ouvrez Paramètres sur votre Apple TV. Cliquez sur Comptes. Cliquez sur iCloud, iTunes et App Store ou Game Center. Vous devez être connecté avec le même identifiant Apple que le programme bêta. Cliquez sur Menu sur votre télécommande Siri. Cliquez à nouveau sur Menu sur votre télécommande Siri. Cliquez sur Système. Cliquez sur Mises à jour logicielles. Activez Obtenir des mises à jour bêta publiques. Cliquez sur Obtenir des mises à jour bêta publiques. Cliquez sur Accepter. Une fois ce paramètre activé, mettez à jour votre Apple TV à partir des paramètres de votre système. Ouvrez Paramètres sur votre Apple TV.

Cliquez sur Système.

Cliquez sur Mises à jour logicielles.

Cliquez sur Mettre à jour le logiciel.

Cliquez sur Télécharger et installer.

Les modèles Apple TV suivants sont pris en charge par tvOS 15 :

Apple TV 4K (2021)

Apple TV 4K (2017)

Apple TV HD (quatrième génération)

Apple lancera plusieurs développeurs et bêtas publics de tvOS 15 tout au long de lété - que vous pourrez télécharger en direct. Attendez-vous à ce que la version finale de la mise à jour logicielle soit officiellement lancée pour tous les Apple TV pris en charge cet automne, probablement lors de la sortie du prochain iPhone. La version finale sera également gratuite et téléchargeable en direct - aucun programme bêta requis.

