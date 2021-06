Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le keynote d Apple pour la WWDC 2021 a duré deux heures, vous lavez donc peut-être manqué pour parler brièvement de lexpérience Apple TV et de sa prochaine mise à jour du système dexploitation tvOS 15. En plus des corrections de bugs et des améliorations de performances habituelles, tvOS 15 ajoute plusieurs nouvelles fonctionnalités. Voici ce que vous devez savoir.

La première version bêta est maintenant disponible pour les développeurs à tester

Mise à jour "officielle" gratuite pour les consommateurs à venir cet automne

Apple publiera tvOS 15 en téléchargement gratuit plus tard cette année. Il sera probablement lancé aux côtés d iOS 15 et d iPadOS 15 et peut-être même de macOS Monterey. Les développeurs peuvent télécharger la version bêta de tvOS 15 maintenant. Alors que la version bêta publique sera lancée en juillet, vous voudrez probablement attendre la sortie officielle à lautomne 2021.

Si votre Apple TV exécute nimporte quelle version de tvOS, elle peut exécuter tvOS 15. (Les appareils Apple TV de 2014 et antérieurs exécutent un autre logiciel Apple TV.) Si vous nêtes pas sûr de lApple TV que vous possédez, recherchez un App Store. Si vous navez pas dApp Store, vous avez une Apple TV plus ancienne qui ne prend pas en charge tvOS.

Les appareils Apple TV suivants sont compatibles avec tvOS 15 :

Apple TV HD

Apple TV 4K (2017)

Apple TV 4K (2021)

Vous trouverez ci-dessous les principales fonctionnalités mises en évidence par Apple lors de sa présentation, bien que la mise à jour inclue probablement de nombreuses autres mises à niveau et corrections de bugs plus petites. (Remarque : Au fur et à mesure que le logiciel passe par le processus de test bêta, certaines fonctionnalités peuvent être supprimées ou même ajoutées.)

Le HomePod dorigine peut servir de haut-parleur par défaut pour Apple TV. Désormais, cette fonctionnalité arrive sur HomePod mini, afin que les propriétaires qui possèdent également une Apple TV 4K puissent profiter dun son de haute qualité pour toutes leurs applications et jeux Apple TV, éliminant ainsi le besoin douvrir le Centre de contrôle ou dajuster les paramètres AirPlay.

Le plus gros changement est que vous pouvez afficher plusieurs caméras à la fois via une nouvelle vue en grille accessible directement depuis le Centre de contrôle sur votre téléviseur ainsi que via un nouveau bouton de grille sur la vue en plein écran de la caméra. Une autre fonctionnalité intéressante est que, lorsquune caméra compatible HomeKit Secure Video détecte un mouvement, une fenêtre de notification dimage dans limage apparaît au-dessus de toute application active. Vous pourrez accéder à une vue plein écran en cliquant sur la télécommande Siri.

Les notifications sont personnalisables par caméra et vous pouvez spécifier les types dactivité qui déclenchent lalerte. Enfin, les commandes des accessoires HomeKit seront également disponibles dans tvOS 15 en vue caméra. Ceux affectés à la même pièce quune caméra apparaîtront dans le coin inférieur droit dune vue de caméra. Quatre accessoires HomeKit peuvent safficher, mais vous pourrez balayer pour en voir plus si vous avez plusieurs appareils intelligents dans votre maison.

SharePlay sera disponible dans le centre de contrôle de tvOS 15. Il permet aux utilisateurs de regarder des films, des émissions de télévision et découter de la musique dans des groupes FaceTime - la lecture sera bien sûr synchronisée pour tout le monde, ce qui signifie que la fonctionnalité sert de visionnage dune expérience de fête. Dans lapplication Apple TV+, une nouvelle section Partagé avec vous affiche le contenu partagé par vos contacts via des messages et des e-mails. Les photos de vos contacts saffichent même sous leurs suggestions.

Siri acquiert la possibilité de proposer des films et des émissions à la demande via le HomePod mini. Vous pouvez dire « Dis Siri, regarde le dernier épisode de Ted Lasso » pour que lémission apparaisse sur ton Apple TV. Siri pourrait même allumer automatiquement votre téléviseur et accéder à la bonne entrée si votre téléviseur est doté de HDMI-CEC.

Apple a déclaré que tvOS 15 prendrait en charge Spatial Audio pour certains films et émissions (y compris dans lapplication Apple TV) - créant une expérience de son surround virtuel privé qui peut déterminer votre position par rapport à votre téléviseur lorsque vous portez des écouteurs compatibles tels que comme les AirPods Pro et AirPods Max.

Un bref aperçu au cours de la partie Accueil du discours douverture de la WWDC 2021 a suggéré que de nouveaux économiseurs décran arrivent également.

Écrit par Maggie Tillman.