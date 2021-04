Comment calibrer à laide de la balance des couleurs sur Apple TV

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lors de lévénement Spring Loaded dApple en avril, la société a révélé que la nouvelle Apple TV 4K disposera dune nouvelle fonctionnalité appelée Balance des couleurs.

Il vous permet de calibrer limage envoyée depuis le boîtier Apple TV vers votre téléviseur, de sorte que les films et les émissions de télévision diffusés en continu seront présentés dans des couleurs et un contraste standard professionnels.

La meilleure nouvelle est que cette fonctionnalité est désormais également disponible sur les modèles Apple TV précédents - le boîtier HD standard et lApple TV 4K 2017.

Nous expliquons ici comment exécuter la fonction Balance des couleurs et si vous en avez réellement besoin ou non.

Contrairement à certains rapports, la fonction Balance des couleurs dApple ne calibre pas votre téléviseur. Il calibre limage provenant du boîtier Apple TV lui-même, de sorte que les résultats finaux ne peuvent être visualisés que lorsque vous utilisez le décodeur lui-même.

On peut affirmer quil serait préférable de calibrer votre téléviseur séparément (si, en fait, cela est nécessaire). Mais alors, Color Balance est si simple à utiliser, vous pourriez aussi bien lui donner un tourbillon.

Apple TV HD ou Apple TV 4K exécutant tvOS 14.5

iPhone avec Face ID exécutant iOS 14.5

Une télé, naturellement

- Une fois que lApple TV et votre iPhone ont été mis à jour avec leurs derniers systèmes dexploitation respectifs, déverrouillez votre téléphone et laissez-le quelque part près du set-too-box.

- Allez dans "Paramètres" sur lApple TV.

- Faites défiler jusquà "Vidéo et audio" et ouvrez-le.

- Faites défiler jusquà "Balance des couleurs" et sélectionnez-le.

- Une notification devrait apparaître sur votre iPhone. Suivez les étapes à lécran.

- Un aperçu de liPhone apparaîtra maintenant sur votre téléviseur. Vous devrez tenir votre iPhone près de lui, face vers lintérieur (cest-à-dire pour que la caméra frontale puisse voir lécran du téléviseur).

- Il faudra des lectures rapides de ce qui se passe dans le contour et communiquer avec votre boîtier Apple TV. Une fois terminé, vous serez invité à "Afficher les résultats".

- Une image apparaîtra avec des boutons de comparaison pour la voir calibrée et non calibrée. Vous pouvez choisir de conserver létalonnage ou de le rejeter, selon ce que vous préférez.

- Travail accompli.

Notez que vous constaterez peut-être que la balance des couleurs ne fonctionne pas sur votre téléviseur. Cela peut être dû au fait quil a déjà la bonne balance des couleurs. Nous lavons essayé en utilisant le mode standard sur notre téléviseur Philips OLED 754 et il est venu avec un écran "ne fonctionnant pas". Nous lavons ensuite essayé en mode Film, et cela a fonctionné. Bien sûr, cela signifie que le boîtier Apple TV est désormais mieux calibré lors de la visualisation en mode Film, pas nécessairement lorsque nous revenons à la norme.

Vous pouvez cependant activer ou désactiver les résultats finaux dans les paramètres. Et, au moins, cela pourrait également être une bonne indication pour savoir si le mode standard de votre téléviseur est déjà réglé correctement.

Bien quil sagisse dun moyen simple daméliorer potentiellement la sortie dimage de votre boîtier Apple TV, cela ne fera pas grand-chose pour votre téléviseur lui-même. Les autres sources, branchées sur les ports HDMI ou via le streaming vidéo, ressembleront à ce quelles étaient auparavant.

Nous vous recommandons donc de calibrer vous-même votre téléviseur, si nécessaire.

Certains téléviseurs nont même pas besoin de beaucoup détalonnage. De nombreux téléviseurs LED et OLED sont désormais livrés avec un étalonnage standard professionnel à partir de la boîte, souvent via un mode dédié, tel que le mode Cinéaste, ou avec certains types de technologies HDR, telles que Dolby Vision .

Lorsque vous utilisez le mode Cinéaste ou Dolby Vision, il nest pas recommandé dajuster les préréglages en fait.

En effet, nous avons entendu des rapports selon lesquels lutilisation de la balance des couleurs sur une Apple TV affecte en fait la sortie Dolby Vision sur le contenu pris en charge (nous sommes actuellement en train de clarifier cela sur nos propres téléviseurs de test).

En ce qui concerne les autres types de contenu, de nombreux facteurs peuvent faire varier considérablement le calibrage de limage en fonction de la source, de lemplacement et des préférences de lutilisateur.

Bien sûr, il existe certaines normes détalonnage de lindustrie que vous pouvez demander à un installateur professionnel de configurer pour vous, en particulier si vous prévoyez dutiliser votre écran dans une configuration de cinéma maison ou autre, mais nous avons tendance à trouver que la préférence personnelle est la plus facteur important. De plus, de nombreux téléviseurs sont désormais équipés de capteurs qui ajustent automatiquement limage en fonction de votre éclairage ambiant. Cela devrait être plus que suffisant pour la plupart des pratiques de visualisation habituelles.

Une chose que nous recommanderons cependant, cest que vous devriez penser à changer les options de traitement de mouvement sur les modes standard ou dynamique / vif pour être aussi discret que possible. La plupart des téléviseurs prêts à lemploi ont un traitement de mouvement lourd activé par défaut, et cela peut donner à une image un aspect artificiel et plastique. Pour les films, nous désactivons même complètement ces paramètres.

Mais alors, si vous aimez lapparence de votre téléviseur, gardez-le ainsi. Vous pouvez vous perdre dans les paramètres et si vous vous promenez accidentellement dans les options les plus avancées, cela pourrait même aggraver les choses.

Écrit par Rik Henderson.