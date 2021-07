Ted Lasso saison 2 : date de sortie, distribution, bandes-annonces et rumeurs

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ted Lasso revient pour une deuxième saison.

Quand Apple a annoncé quil transformait une publicité vieille de huit ans sur un entraîneur de football américain prenant le contrôle dun club de Premier League en une série, peu de gens sattendent à ce que ce soit un succès. Cependant, Ted Lasso a conquis les téléspectateurs avec sa positivité sans faille, et maintenant, nous avons hâte de voir ce que lui et les Diamond Dogs vont faire alors quils tentent de se frayer un chemin après la relégation de lAFC Richmond dans une deuxième saison qui débutera cet été.

Si vous êtes comme nous et que vous ne pouvez pas attendre la première, nous avons rassemblé tout ce quil y a à savoir sur la saison deux de Ted Lasso.

La deuxième saison de Ted Lasso sera diffusée sur Apple TV+ le vendredi 23 juillet 2021.

La nouvelle saison comptera 12 épisodes, deux de plus que la première saison. Nous nous attendons à ce quApple publie les trois premiers nouveaux épisodes à la fois, suivis de nouveaux épisodes chaque semaine - comme il la fait pour ses autres émissions.

Vous aurez besoin dun abonnement Apple TV+ pour regarder la saison deux de Ted Lasso. L application Apple TV est disponible sur un certain nombre de plates-formes, notamment liPhone, liPad et lApple TV, ainsi que sur Android, certaines Smart TV et certaines clés de streaming.

Vous pouvez en savoir plus sur Apple TV+ dans notre rubrique distincte .

Sur la base de la conclusion de la première saison, qui a vu léquipe de Lasso, lAFC Richmond, reléguée au championnat, nous supposons que ladaptation à la vie à un niveau inférieur sera une grande partie de la saison à venir alors que léquipe essaie de remonter. à la Premier League. Être relégué signifie généralement que des changements majeurs sont en réserve pour un club de football, mais, bien sûr, lentraîneur Ted Lasso nen a aucune idée - il va donc probablement tout gérer à sa manière, infiniment positive.

Nous nous attendons également à voir Roy Kent de Brett Goldstein sadapter à la vie alors que sa carrière de joueur touche à sa fin. De plus, il y a sa relation avec Keely de Juno Temple. Il y a aussi le retour de Jamie Tartt de Phil Dunster, qui a été conquis par Lasso à la fin de la première saison, bien quil joue désormais pour une autre équipe.

Dans des nouvelles non liées à la saison deux, le créateur de la série Bill Lawrence a déclaré sur le podcast de Zach Braff et Donald Faison, Fake Doctors, que le plan était que Ted Lasso soit une série de trois saisons. Bien sûr, ce plan était avant que Lasso ne devienne lun des plus gros succès du service de streaming Apple TV +.

À peu près tous les personnages qui figuraient dans la première saison devraient revenir. Voici une liste complète de toutes les personnes dont Apple a confirmé le retour :

Jason Sudeikis dans le rôle de Ted Lasso

Hannah Waddingham dans le rôle de Rebecca Welton

Temple Juno en tant que Keely Jones

Jeremy Swift dans le rôle de Leslie Higgins

Phil Dunster dans le rôle de Jamie Tartt

Brett Goldstein dans le rôle de Roy Kent

Brendan Hunt : Coach Beard

Nick Mohammed en tant que directeur adjoint Nathan "Nate" Shelley

Toheeb Jimoh dans le rôle de Sam Obisanya

Cristo Fernandez dans le rôle de Dani Rojas

James Lance dans le rôle de Trent Crimm

Kola Bokinni comme Isaac

Stephen Manas comme Richard Montlaur

Annette Badland dans le rôle de Mae

Apple a publié la première bande-annonce de la saison deux lors de son événement Spring Loaded en avril. Découvrez-le ci-dessous.

