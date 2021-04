Pourquoi Apple doit lancer une Apple TV mini

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après une longue pause, Apple a révélé une nouvelle version de l Apple TV 4K avec des mises à niveau matérielles améliorées, notamment un processeur plus robuste, cette fois tiré de liPhone XS, et une nouvelle télécommande pour faciliter son contrôle quauparavant.

La nouvelle Apple TV 4K offre apparemment tout. Dolby Vision , Dolby Atmos , HDR , accès à presque tous les services de streaming en cours, accès à la bibliothèque croissante dApple de contenu propre, et bien sûr aux jeux et applications via le service Apple Arcade et lApp Store.

Le soi-disant «passe-temps» dApple se trouve tout en haut de larborescence des appareils de streaming par rapport à Amazon , Google et Roku - certainement en termes de prix - et ce nest pas grave.

Apple, semble-t-il, est heureux que lApple TV reste là et fasse ce quelle fait sans se soucier davoir un impact énorme sur le marché de la même manière que les AirPod en sont venus à dominer par exemple.

Mais, comme le haut-parleur Apple HomePod maintenant abandonné qui a été remplacé par le modèle plus petit et moins cher, il existe une opportunité similaire dans la gamme Apple TV.

Apple devrait lancer une Apple TV 4K Mini.

Regardez au-delà de lApple TV et au cours des deux dernières années, la concurrence est passée dun petit décodeur à une clé TV plus simplifiée et moins chère que vous branchez directement dans la prise HDMI à larrière de votre téléviseur.

Amazon, Google, Roku et dautres ont peut-être tous commencé avec des appareils plus gros, mais ils sont rapidement passés à proposer principalement des appareils qui se trouvent derrière le téléviseur, invisibles à lexception de la télécommande.

Avec lavènement du Bluetooth et des applications à distance qui laccompagnent, le besoin davoir un récepteur IR avec une ligne de visée a disparu depuis longtemps et donc le besoin davoir la boîte exposée ou sur une étagère a également disparu.

Lun des principaux moyens pour Apple de proposer une mini-expérience Apple TV 4K est de réduire ce que propose la box.

LApple TV 4K actuelle peut facilement être considérée comme parallèle au haut-parleur HomePod: cest une expérience complète offrant et offrant le meilleur possible.

Mais, tout comme Apple a introduit un HomePod mini beaucoup moins cher en réduisant la taille et les performances du haut-parleur, Apple pourrait effectuer la même astuce avec lApple TV 4K.

En réduisant la taille de la boîte, la puissance de traitement incluse, et même en la transformant en une clé qui se branche directement sur votre téléviseur, Apple pourrait potentiellement réduire le prix et cela signifierait lintroduire dans plus de foyers sans endommager les ventes potentielles du téléviseur. modèle original.

En créant une version mini plus abordable uniquement pour la télévision, cela permettrait également à Apple de créer également une version Pro du décodeur, non différenciée par la qualité dimage ou les normes de télévision, mais par des éléments tels que la connectivité. Il pourrait conserver le port Ethernet, augmenter la puissance de traitement et même aller jusquà offrir un contrôleur dans la boîte pour des expériences de jeu plus immersives.

Comme nous lavons vu avec le Chromecast de Google, Fire TV dAmazon et la collection dappareils de Roku, il y a un appétit pour un petit bâton qui donne à votre téléviseur de nouvelles capacités, mais il nest pas nécessaire dêtre exposé pour le faire.

Le succès dApple avec le HomePod mini pourrait facilement être reproduit avec un mini-appareil Apple TV lui permettant douvrir la base dutilisateurs pour son offre de streaming et dattirer plus de clients potentiels pour Apple TV +.

Écrit par Stuart Miles.