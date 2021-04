La nouvelle Apple TV pourrait prendre en charge 120 Hz

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les rumeurs se multiplient autour dun nouveau modèle Apple TV et une autre mention de nouveau matériel a été découverte - cette fois dans le code bêta diOS 14.5. Les références pointent vers la nouvelle Apple TV prenant en charge des taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une reproduction plus fluide du contenu.

Il ne peut pas sagir dune mise à jour logicielle pour les appareils actuels car 120 Hz nécessiterait un port HDMI 2.1. LApple TV 4K actuelle ne la pas et prend en charge 4K 60Hz.

Le code contient des références à 120 Hz et "prend en charge 120 Hz". Les mentions ont été trouvées dans PineBoard, qui est essentiellement le nom Apple interne de linterface Apple TV. SpringBoard est léquivalent sur iOS.

La nouvelle est la dernière dune série de rumeurs très lentes autour dune mise à jour de la génération actuelle dApple TV 4K qui a été introduite à la fin de 2017. Nous nous attendions à ce quApple annonce quelque chose en 2019 pour accompagner son nouveau service de streaming Apple TV + dalors. .

Et selon la rumeur, cela prendrait en charge HDMI 2.1 aux côtés dune puce Apple A12, mais lappareil nest jamais apparu et il est probable quun nouvel appareil inclurait désormais une puce plus puissante, potentiellement A13 ou A14. Nous nous sommes également demandé si un nouvel appareil pouvait être un bâton de streaming , ce vers quoi le marché sest dirigé ces dernières années bien sûr.

Récemment, Bloomberg a annoncé que nous en obtiendrions une en 2021 et nous avons également signalé quil y avait une nouvelle télécommande possible en préparation, bien que cela se soit avéré être un appareil tiers.

Écrit par Dan Grabham. Édité par Chris Hall.