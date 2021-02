Lapplication Apple TV est désormais disponible sur Google TV

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Comblant lun des petits trous dans la gamme de services sur Google TV, la société a confirmé que l application Apple TV sera disponible à partir daujourdhui.

Cela signifie que si vous possédez le Chromecast avec Google TV , vous pourrez accéder à lapplication Apple TV, donnant accès au contenu que vous avez acheté auprès dApple, ainsi quau service de streaming Apple TV + .

Cela verra le service dApple tomber dans les applications proposées et signifiera que le périphérique de streaming capable de Google vous en offre un peu plus.

Le Chromecast avec Google TV prend en charge le streaming 4K HDR - avec Dolby Vision et Dolby Atmos (tant que vous disposez dun matériel AV compatible), afin que vous puissiez vraiment tirer le meilleur parti du contenu proposé par Apple.

Il ny a pas de support pour AirPlay 2 - que certains appareils Roku offrent maintenant - mais sinon, lajout dApple TV pourrait déplacer le Chromecast avec Google TV vers le haut de la liste pour ceux qui ont beaucoup de contenu Apple ou les abonnés avides dApple TV +.

Chromecast avec Google TV nest que la première étape, car lapplication Apple TV sera également disponible sur les téléviseurs Sony et TCL, avec des projets de déploiement sur dautres appareils Android TV à lavenir également.

Apple TV + rejoint une large sélection dapplications et de services, y compris Netflix, Disney +, Amazon Video, YouTube et autres, ce qui signifie quil existe tout un monde de contenu à consommer via Google TV .

Écrit par Chris Hall.