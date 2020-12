Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous pouvez utiliser un haut-parleur intelligent HomePod avec votre décodeur Apple TV 4K . Depuis la sortie de la mise à jour logicielle tvOS 14.2 en 2020, vous avez pu définir le HomePod comme haut-parleur par défaut en quelques étapes simples. Cela signifie que laudio de votre Apple TV 4K peut être transmis à un HomePod unique ou même à une paire stéréo , y compris laudio de toutes vos applications et jeux préférés. Voici comment définir votre HomePod comme haut-parleur par défaut pour Apple TV.

Tout dabord, vous devez vous assurer que vous disposez de tout le matériel nécessaire pour exécuter un logiciel à jour. Vous avez besoin dun HomePod exécutant iOS 14.2 ou version ultérieure et dune Apple TV 4K exécutant tvOS 14.2 ou version ultérieure. Vous devrez également avoir une maison configurée dans lapplication Maison, et votre Apple TV 4K et votre HomePod dans la même pièce.

Pocket-lint propose également des guides sur les trucs et astuces Apple TV, les trucs et astuces HomePod et comment utiliser lapplication Home dApple avec des appareils HomeKit tels que HomePod.

SQUIRREL_148303

SQUIRREL_148290

Remarque: cette fonctionnalité nest disponible que pour lApple TV 4K et le HomePod dorigine. Cela ne fonctionne pas avec lApple TV HD ou le HomePod Mini.

Une fois que vous avez suivi les étapes ci-dessus, vous pouvez rapidement définir votre HomePod comme haut-parleur par défaut avec Apple TV de différentes manières. Vous pouvez le faire via votre Apple TV 4K ou via lapplication Home sur votre iPhone ou iPad. Dans les deux cas, cest vraiment facile et peut être fait en moins dune minute.

Voici comment définir votre HomePod comme haut-parleur par défaut directement via votre décodeur Apple TV 4K:

Ouvrez les paramètres sur votre Apple TV 4K. Cliquez sur Vidéo et audio. Sélectionnez votre HomePod.

Si vous ne souhaitez pas configurer votre HomePod comme haut-parleur par défaut via votre Apple TV 4K, vous utilisez lapplication Home sur votre iPhone ou iPad:

Lancez lapplication Home. Appuyez sur licône Maison sur votre iPhone Sur iPad, passez à létape suivante. Appuyez sur le nom de la pièce avec votre Apple TV 4K. Appuyez longuement sur votre Apple TV 4K. Appuyez sur licône Paramètres. Appuyez sur Sortie audio par défaut. Sélectionnez le HomePod que vous souhaitez utiliser. Seuls les HomePods dans la même pièce que lApple TV 4K seront disponibles.

Les HomePods dans une « paire stéréo » peuvent également être utilisés comme haut-parleur par défaut. Appuyez sur Retour après avoir sélectionné votre HomePod. Appuyez sur le bouton X pour enregistrer vos préférences.

Et cest tout! Désormais, tout laudio de votre Apple TV 4K sera acheminé via votre haut-parleur intelligent HomePod, y compris les sons de navigation et les sons des jeux.

Consultez la page dassistance dApple pour savoir comment configurer un son de cinéma maison avec HomePod et Apple TV 4K .

Écrit par Maggie Tillman.