Apple TV 4K 2: spécifications, fonctionnalités, rumeurs et date de sortie

(Pocket-lint) - La dernière version du décodeur d Apple , lApple TV 4K , est sortie il y a plus de trois ans, il y a donc de fortes chances quune nouvelle Apple TV arrive bientôt.

Pour les besoins de ce tour dhorizon, nous appelons lApple TV de nouvelle génération «Apple TV 4K 2». Cependant, étant donné quApple na pas encore confirmé lexistence dun nouveau lecteur multimédia en continu (ou quil est même en préparation), le nom pourrait changer sil apparaît et quand il apparaît. Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent.

À un moment donné en 2021

Mais au printemps ou en automne?

Selon Mark Gurman de Bloomberg , qui a noté que ces changements résoudront «certains» des problèmes de la boîte, Apple prévoit un décodeur mis à niveau pour 2021. Il aura un accent plus fort sur le jeu, une télécommande mise à jour et un nouveau processeur, mais le produit aura besoin de plus de changements pour rester compétitif.

Le site japonais Nikkeibelieves Apple publiera également un nouveau décodeur Apple TV dans le courant de 2021.

Gardez à lesprit que des signes de la nouvelle Apple TV et de la télécommande ont été repérés dans le code iOS et tvOS depuis au moins début 2020, donc un lancement dans le courant de 2021 est probable. Au cours de la dernière décennie, Apple a organisé six événements spéciaux en mars. Mais la dernière Apple TV de la société a été rafraîchie, lApple TV 4K de cinquième génération , a fait ses débuts en septembre 2017. Cette année-là, Apple na pas organisé dévénement spécial au printemps. Donc, personne ne sait quand le prochain modèle sera lancé en 2021.

Aucun nouveau design; attendez-vous à la même boîte noire

Version du dongle une fois rumeur

Il ny a pas encore eu de fuite pour révéler le design de la nouvelle Apple TV, et sur la base des rapports actuels, rien ne permet de penser quApple va en fait réviser lapparence de la boîte, qui na pas été mise à jour depuis quelques années. Cependant, Apple est connu pour sen tenir au même schéma de conception pour certaines gammes de produits. Regardez la gamme actuelle de MacBook ; mis à part devenir plus mince et plus léger et ajouter une barre tactile il y a des années, il na pas connu de mise à jour de conception substantielle depuis une décennie.

En 2018, Apple envisageait un dongle Apple TV moins cher - un peu comme lAmazon Fire Stick ou la clé de diffusion Roku. LInformation a déclaré que lappareil serait disponible à un prix inférieur à celui de lApple TV actuelle et quil se brancherait à larrière dun téléviseur. Mais nous navons vu aucune autre rumeur à ce sujet.

Pourrait exécuter des puces A12X Bionic, A12 ou A14X

Une nouvelle manette, peut-être une manette de jeu, selon la rumeur

Puce U1 pour le suivi de lemplacement ou la station de base attendue

Le plus faibleJon Prosser , qui a des antécédents médiocres et corrobore souvent les rapports, a affirmé que la prochaine Apple TV serait livrée avec une puce A12X Bionic, mais 9to5Mac a suggéré quil utiliserait une puce A14 , la même puce utilisée dans la gamme iPhone 12. . Pendant ce temps, Fudge , qui a été précis dans le passé, a déclaré quApple travaillait sur plusieurs décodeurs Apple TV: lun possède une puce A12 et lautre une puce A14X et pourrait offrir des performances de type console.

Apple travaille sur une nouvelle Apple TV avec une télécommande actualisée, selon Bloomberg . Le contrôleur a également été repéré dans le code iOS 14 au début de 2020. Il devrait comporter une fonction de type Find My iPhone pour que vous puissiez localiser la télécommande lorsquelle est perdue. Apple travaillerait également avec les développeurs pour apporter des jeux de niveau console à lApple TV, de sorte quun nouveau décodeur avec un contrôleur mis à jour plus axé sur le jeu pourrait être sur le pont.

Leaker @Jioriku , qui a été cité comme fiable par de nombreux rapports, a affirmé quApple fabriquait son propre contrôleur de jeu, et que «lApple TV 6» exécutant un chipset A12X Bionic est une «centrale électrique absolue dune machine». Il gère bien la chaleur, a noté le fuyant, mais il ny a pas de changement de conception. Attendez-vous à la même boîte noire.

La nouvelle Apple TV dApple inclurait une puce U1, selon Jon Prosser. LApple TV fonctionnera comme une station de base ultra large bande pour suivre lemplacement lorsque vous vous promenez dans votre maison avec dautres appareils équipés de U1. Il utilisera également des informations basées sur lemplacement pour les commandes multimédias, la luminosité, le volume, les verrous de porte, etc., en sintégrant aux appareils HomeKit. Le HomePod peut même vous alerter si des appareils ont été retirés de votre domicile pendant votre absence.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur la prochaine Apple TV:

Mark Gurman de Bloomberg a déclaré quApple pourrait lancer un nouveau décodeur en 2021 avec une concentration plus forte sur le jeu, une télécommande mise à jour et un nouveau processeur.

Selon Jon Prosser , la prochaine Apple TV doublera en tant que stations de base ultra-large bande (UWB) capables de suivre lemplacement de lutilisateur lorsquil se promène dans la maison. Cela nécessitera la puce U1 dApple pour la conscience spatiale qui sera prétendument intégrée à la prochaine Apple TV.

Un fuyant qui passe par @choco_bit sur Twitter affirme quApple développe plusieurs nouveaux décodeurs Apple TV, avec un modèle comportant une variante de la puce A12 et un avec une puce "A14X-like". Fudge a également mentionné quun nouveau contrôleur est en préparation.

Apple développe une nouvelle Apple TV avec un processeur plus rapide et une télécommande améliorée, mais Bloomberg pense quelle ne sera peut-être pas disponible avant 2021.

Leaker @Jioriku a affirmé quApple fabriquait son propre contrôleur de jeu pour «Apple TV 6».

Leaker Jon Prosser , qui a des antécédents médiocres et corrobore souvent les rapports existants, a déclaré quun modèle 4K «Apple TV» mis à jour est «prêt à être expédié». Il comportera une puce A12X et des options de stockage de 64 ou 128 Go. Le nouveau ‌Apple TV‌ 4K pourrait «tomber à tout moment», mais Prosser na pas fourni de date de lancement spécifique.

Une fuite de code iOS 14 obtenue par 9to5Mac a corroboré de nombreux détails sur ce à quoi sattendre dApple, notamment le développement dune nouvelle télécommande Apple TV.

9to5Mac a découvert en profondeur dans le code tvOS 13 la preuve quApple travaillait sur une nouvelle boîte Apple TV 4K. Le dernier modèle lancé en septembre 2017.

Selon les informations, Apple a eu des discussions internes sur lintroduction dun «dongle» de streaming à bas prix qui se brancherait à larrière des téléviseurs.

