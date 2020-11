Apple TV arrive sur Xbox Series X et S, ainsi que sur Xbox One

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple TV sera bientôt disponible sur la famille de consoles Xbox. Il arrivera sur la Xbox Series X et S à partir du lancement le 10 novembre et sera également disponible au téléchargement à partir de ce jour sur Xbox One.

Lapplication Apple TV donne accès à des milliers démissions et de films, cest aussi la maison d Apple TV + - le service de streaming qui propose Apple Originals, comme Ted Lasso et Mythic Quest.

Les abonnés TV + existants pourront diffuser des émissions via lapplication sur les consoles de génération suivante et actuelle, tandis que les nouveaux abonnés pourront payer via lapplication elle-même.

Il ny a pas encore de mot sur la qualité des flux, quil inclura le 4K HDR (ou même Dolby Vision).

Outre Apple TV, les Xbox Series X et S accueilleront la pléthore dapplications multimédias déjà disponibles sur Xbox One, telles que Netflix, Amazon Prime Video, Disney + et Hulu.

Désormais, la télévision sera disponible au Royaume-Uni, tandis que des services plus spécialisés, tels que le réseau WWE, sont disponibles sur lApp Store.

En plus de la Xbox, Apple TV sera également sur PlayStation 5 dès le lancement, dans le cadre des offres multimédias de la console Sony.

Écrit par Rik Henderson.