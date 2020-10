Apple TV peut désormais lire des vidéos 4K à partir de YouTube

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous savons que cela arrive depuis un certain temps, mais maintenant, lApple TV prend enfin en charge les vidéos YouTube 4K lorsquelle exécute tvOS 14 ou une version ultérieure. La mise à jour a été longue à venir.

Cependant, la plage dynamique élevée (HDR) nest pas prise en charge, ce qui est un peu décevant compte tenu des capacités de lApple TV 4K et du temps que cette fonctionnalité a mis à apparaître, tandis que la 4K ne jouera quà 30 ips. Les vidéos 1440p seront lues à 60 ips.

La mise à jour a été testée à la fois sur tvOS 14 - ce que nous utilisons - ainsi que sur la nouvelle version bêta publique de tvOS 14.2.

En ce qui concerne liPhone et liPad, YouTube semble parfois proposer la 4K, mais ce nest pas acquis et il semble que la prise en charge de YouTube 4K sera bientôt déployée correctement sur tous les appareils iOS et iPadOS.

Nous nous attendons toujours à ce quApple lance bientôt un appareil Apple TV de nouvelle génération, car il cherche à pousser plus loin Apple TV + en tant que service. Apple est sur le point dorganiser bientôt un autre événement de lancement au cours duquel il détaillera l iPhone 12 , les AirTags et éventuellement un nouveau HomePod .

squirrel_widget_148290

Écrit par Dan Grabham.