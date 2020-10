Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les applications et les services de casting dApple sont depuis longtemps absents des deux plus grandes marques de consoles de jeux, sous la forme dappareils Xbox et PlayStation.

Cest un angle mort quil cherche apparemment maintenant à corriger, peut-être après avoir réalisé combien de personnes utilisent leur console de salon comme centre multimédia principal pour leur téléviseur. Apple travaillerait avec Microsoft et Sony pour intégrer prochainement son application Apple TV sur leurs consoles.

Le volet Xbox de cela est plus concret, certains joueurs du programme de test Xbox Insider voyant la possibilité dutiliser une application Apple TV pour la première fois, ce qui navait jamais été disponible sur la plate-forme auparavant.

Par la suite, une source a fait savoir à léquipe de 9to5Mac quelle pense que cette politique voit également Apple travailler avec Sony pour apporter la même fonctionnalité aux consoles PlayStation, quil sagisse de la PS4 existante ou de la PS5 à paraître bientôt.

Il nest pas trop surprenant quApple planifie les deux écosystèmes, en particulier à la lumière de sa dispute très publique avec Microsoft sur les applications de service de streaming de jeux sur ses propres plates-formes iOS et iPadOS.

Cette source a également indiqué que la prise en charge de HomeKit pourrait également venir pour les consoles en aval, ce qui serait intrigant et pourrait également signaler quAirPlay 2 pourrait également suivre, transformant les consoles en dexcellents appareils de diffusion pour les utilisateurs dApple.

Pour linstant, cependant, il ny a pas de confirmation officielle pour aller avec tout cela, nous sommes donc dans le noir en ce qui concerne la chronologie des versions possibles.

Écrit par Max Freeman-Mills.