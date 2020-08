Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Apple serait en train de réfléchir à de nouvelles façons de vous amener à utiliser son service de streaming Apple TV +, par exemple en prévoyant doffrir un ensemble de services à prix réduit.

La société basée à Cupertino pourrait proposer à ses utilisateurs un nouvel ensemble comprenant à la fois CBS All Access et Showtime. Ils seront regroupés à un prix inférieur à celui que vous paieriez si vous les achetiez séparément, selon "des personnes familières avec les plans" qui ont parlé à Bloomberg .

Apparemment, le nouveau pack de contenu dApple pourrait être lancé dès le 17 août.

Les abonnés Apple TV + devraient pouvoir accéder aux chaînes CBS All Access et Showtime via lapplication Apple TV pour 9,99 $ par mois aux États-Unis - en plus des 4,99 $ par mois pour Apple TV +. Gardez à lesprit que CBS All Access coûte généralement 9,99 $ par mois, tandis que Showtime coûte 10,99 $ par mois. En dautres termes, les abonnés économiseront environ 11 $ par mois avec cette offre groupée.

Ce sera également le premier bundle de contenu dApple TV +.

Apple serait également en train de réfléchir à un forfait dabonnement «Apple One» qui combine des services dabonnement premium tels que Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, Apple News + et le stockage iCloud.

Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous en apprendrons plus.

Écrit par Maggie Tillman.