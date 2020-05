Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple TV + Mythic Quest ne laisse pas le verrouillage gêner le tournage dun nouvel épisode.

Son épisode "Quarantaine", qui doit être diffusé ce vendredi (22 mai) sur le service de streaming, a été tourné entièrement à laide d iPhone , par chaque acteur de manière isolée dans sa propre maison.

La production de la comédie, qui parle dune équipe de développement fictive derrière un RPG fantastique multijoueur en ligne, a été interrompue par Apple TV + grâce aux événements mondiaux actuels, mais plutôt que de la laisser les vaincre, les co-créateurs Rob McElhenney et Megan Ganz ont embrassé il:

"Nous avons conceptualisé cette idée qui est très fidèle à lexpérience de ce qui se passe dans lindustrie du jeu, comme cest le cas pour presque toutes les autres industries qui peuvent travailler à distance", a expliqué McElhenney au Hollywood Reporter .

Mais plutôt que de lintégrer dans la deuxième saison, qui était en cours décriture à lépoque, ils ont décidé de filmer un épisode spécial unique quApple a joyeusement embrassé:

"Notre sentiment était que lorsque nous aurons terminé cette mise en quarantaine, les gens ne voudront plus continuer à en parler. Ils en auront assez. Alors Rob a eu cette idée, qui était ... si nous faisons juste quelque chose maintenant, et alors nous pouvons le reconnaître et le retirer de la route afin que lorsque nous reviendrons finalement à la deuxième saison, nous ne devions pas avoir à parler de la quarantaine? Ce sera juste après la quarantaine, " ajouta Ganz.

Lépisode entier a été tourné sur un total de 40 iPhones - fournis par Apple - avec 20 paires d AirPods également utilisées par léquipe.

Et, pour couronner le tout, il a été décidé que la production devait amasser des fonds pour des œuvres caritatives. Jusquà présent, il a recueilli 600 000 $ pour un programme de secours contre les virus aux États-Unis.