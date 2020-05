Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple a marqué une escalade de sa politique pour Apple TV + en signant un accord dune valeur de 70 millions de dollars pour que le nouveau film de Tom Hanks, Greyhound, soit présenté en avant-première exclusivement sur son service.

Le film était censé sortir prochainement dans les cinémas, mais il est lun des nombreux à avoir été touché par les fermetures mondiales généralisées de lindustrie, et semble maintenant rejoindre les rangs des films qui ont complètement ignoré les sorties en salles.

Sony Pictures avait précédemment acheté les droits de distribution du film, mais après avoir retardé sa sortie, il a finalement décidé de le faire complètement, déclenchant une apparente guerre denchères, quApple a gagnée.

Le film devrait apparemment faire ses débuts sur le service plus tôt que tard, Apple souhaitant profiter des heures de visionnage supplémentaires que les gens accumulent lorsquils sont isolés à la maison.

Cest un moment intéressant pour Apple TV + plus largement - après une vague dintérêt initial générée par des goûts comme The Morning Show et les essais gratuits dun an accordés à de nombreux clients achetant des appareils Apple premium, lintérêt semble sapaiser.

Nous avons déjà entendu cette semaine quApple prévoyait d acheter des émissions plus anciennes pour les diffuser sur sa plate-forme dans le but dattirer des gens vers elle, et garantir les premières et lexclusivité actuelles, en particulier celles avec des stars comme Tom Hanks, est probablement un autre volet. approche tactique.

Bien sûr, même avec Greyhound ajouté à la bibliothèque, quand il sortira, Apple TV + naura toujours pas le plus juteux de files dattente. Cela devra venir avec le temps.