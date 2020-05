Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple est prêt à changer sa stratégie pour Apple TV + et à proposer une programmation plus ancienne sur sa plate-forme de streaming pour mieux rivaliser avec Netflix, Amazon Prime Video et Disney +.

Il serait en train dacheter des émissions et des films plus anciens afin détendre la bibliothèque de contenu sur Apple TV +. À lheure actuelle, le service, qui coûte 4,99 £ / 4,99 $, semble de faible valeur par rapport aux plates-formes rivales.

Bien que ses séries et films originaux soient de qualité suffisante, il ny en a tout simplement pas assez. Il ny a actuellement que 26 séries ou films sur le service, contre des milliers sur Netflix .

Cétait à lorigine le point, Apple optant pour la qualité plutôt que la quantité, mais il semble maintenant se rendre compte que vous avez besoin dune certaine quantité si vous voulez que les gens continuent de payer des frais mensuels.

Selon Bloomberg , des personnes proches du dossier ont affirmé que les studios hollywoodiens avaient reçu des licences dApple.

Il na pas encore acheté de grandes franchises ou blockbusters, mais les discussions semblent en cours.

Le mouvement ne verra pas Apple réduire le nombre démissions originales dans le pipeline (bien que la production de nouveaux contenus soit en pause pour le moment), mais au moins cela donnera aux utilisateurs plus de choix - important pour quand un grand nombre dabonnements gratuits , récompensé par de nouveaux appareils, commence à se vider.