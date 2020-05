Lapplication HBO Now est supprimée des Apple TV de 2e et 3e génération

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Suite à une annonce quelle a faite plus tôt cette année, HBO a abandonné son application sur les Apple TV de 2e et 3e génération, non seulement en arrêtant les mises à jour de lapplication, mais en la supprimant de la plate-forme, ce qui signifie que les utilisateurs de ces boîtes ne le feront pas. pouvoir y accéder plus.

Un mouvement similaire est apparemment à venir pour son autre service de streaming, HBO Go, avant le lancement prochain de la nouvelle plate-forme tout-en-un HBO Max. Lorsque HBO Now a été lancé pour la première fois, il était un partenaire exclusif dApple , bien que cet accord ait pris fin après un certain temps, potentiellement parce que HBO sest rendu compte que la plate-forme TV dApple nest pas le géant conquérant dont elle peut se vanter en matière de vente de smartphones.

Les générations dApple TV abandonnées par HBO ont, en toute honnêteté, au moins 8 ans en termes de date de lancement, mais elles sont également des reliques dune époque où le décodeur dApple était un appareil plus abordable, et donc avait un niveau de popularité décent. Les propriétaires de ces appareils sont un peu en amont sils veulent regarder HBO sur eux maintenant, et devront probablement se tourner vers du matériel alternatif.

Étant donné que vous pourriez acheter une box de troisième génération auprès dApple aussi récemment quen 2015, les utilisateurs ont des motifs de déception à cet égard, dautant plus que HBO Max ne viendra pas sur lancienne plate-forme lors de son lancement.

Cependant, pour linstant, les utilisateurs dApple TV de troisième génération peuvent sabonner au contenu HBO via lapplication Apple TV principale comme le dernier moyen restant daccéder au contenu HBO sur leur appareil, ce qui devrait être un juste milieu acceptable, même si cela ne dure pas éternellement. Soit.

Là encore, avec des services plus récents lancés tout le temps et ignorant de la même manière les anciennes plates-formes (comme dans le cas de Disney + ), ces utilisateurs pourraient de toute façon chercher à passer à autre chose. Les clés Fire TV dAmazon ou lun des appareils bas de gamme de Roku sembleraient lalternative à faible coût la plus logique à ce stade.