Apple autorise la diffusion gratuite de certaines de ses émissions originales - aucun abonnement Apple TV + requis.

Depuis août dernier, Apple propose son propre service de télévision et de streaming de films appelé Apple TV + . Présenté comme le rival direct dApple avec Netflix, Amazon Prime Video et Disney +, le nouveau service présente une programmation originale via lapplication Apple TV pour plusieurs appareils. Il a été lancé avec seulement neuf originaux, mais il en propose désormais plusieurs autres (voir la programmation ici ). Il en coûte 4,99 £ par mois au Royaume-Uni et 4,99 $ aux États-Unis.

Pour vous aider à vous adapter à lauto-distanciation ou à lauto-isolation pendant la pandémie, Apple a commencé à proposer une collection gratuite dApple TV + Originals, à laquelle vous pouvez accéder via ce lien gratuit pour tous ou depuis lapplication Apple TV. Il a dabord été déployé aux États-Unis, mais devrait être disponible partout maintenant.

Selon Variety , lémission suivante est incluse dans la collection gratuite (y compris toute personne sans abonnement Apple TV +):

The Elephant Queen - Un documentaire sur la faune raconté

- Un documentaire sur la faune raconté Little America - Une série sur la vie des immigrants aux États-Unis

- Une série sur la vie des immigrants aux États-Unis Servant - Un thriller de M. Night Shymalan

- Un thriller de M. Night Shymalan For All Mankind - Un drame sur ce qui se passerait si lURSS atterrissait dabord sur la lune

- Un drame sur ce qui se passerait si lURSS atterrissait dabord sur la lune Dickinson - Un drame sur le poète

- Un drame sur le poète Helpsters - Une série daction en direct pour les petits enfants

- Une série daction en direct pour les petits enfants Ghostwriter - Un redémarrage

- Un redémarrage Snoopy in Space - Une animation

Pour une liste des autres offres proposées par les entreprises qui tentent de fournir au monde quelque chose à faire pendant quelles sont coincées à la maison, consultez notre résumé .