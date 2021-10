Le moyen le moins cher et le plus rapide dobtenir Apple TV+ sur votre téléviseur

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le service TV d Apple - Apple TV+ - propose une gamme de contenus nouveaux et exclusifs aux abonnés. Apple sattaque à Netflix, Amazon Video et Disney+, cherchant à vous abonner à son service - mais vous pourrez également accéder à Apple TV+ sur un large éventail de plates-formes.

Laccès via les appareils Apple est assez facile - dirigez-vous simplement vers lapplication Apple TV sur votre iPad, iPhone ou Mac - mais vous pourrez également y accéder via des téléviseurs intelligents et, surtout, une gamme de boîtiers de streaming.

Bien que votre téléviseur noffre peut-être pas lapplication, le meilleur moyen daccéder au contenu dApple sera via Roku ou Fire TV Stick dAmazon où lapplication Apple TV est disponible. Apple TV+ coûte 4,99 $ / 4,99 £ par mois pour un abonnement familial .

Le moyen le moins cher dobtenir Apple TV + sur votre téléviseur est avec le Roku Express ou le Amazon Fire TV Stick Lite. Ces deux appareils sont abordables, mais ne prennent en charge que le streaming jusquà 1080p.

squirrel_widget_168898

Si vous vous connectez à un téléviseur qui ne prend en charge que la Full HD, ce nest pas un problème, vous ne manquerez rien, faisant de ces appareils un excellent choix pour un deuxième téléviseur ou un téléviseur de chambre. Le Roku Express est un petit boîtier qui se connecte par câble à lentrée HDMI de votre téléviseur.

Il est livré avec une télécommande IR - vous avez donc besoin dune ligne de vue - mais il est très facile de naviguer dans linterface et il existe un large éventail de services de télévision au-delà dApple TV + - Netflix, Amazon Video, BBC iPlayer, Now TV, Hulu, HBO Maintenant et plus selon votre région. Linconvénient est quil ne prend pas en charge le HDR.

Écureuil_widget_2683478

Alternativement, Amazon Fire TV Stick se branche directement sur votre téléviseur, vous donnant accès à une large gamme de services. Naturellement, il est dabord conçu pour le contenu dAmazon, mais prend également en charge Netflix, Apple TV + et bien plus encore.

Venant dAmazon, il prend également en charge Alexa, ce qui signifie que vous pouvez utiliser la recherche vocale directement à partir de la télécommande. Bien quil soit également en 1080p uniquement, il prend en charge certains formats HDR.

Si vous êtes plus intéressé à profiter de la prise en charge dApple pour le contenu 4K HDR, vous aurez besoin de quelque chose dun peu plus avancé, mais pas beaucoup plus cher. Bien que l Apple TV 4K puisse sembler être le choix évident, vous pouvez accéder aux services de télévision pour beaucoup moins dargent.

Noubliez pas que vous avez non seulement accès à Apple TV+ via lapplication Apple TV, mais également à tout le contenu iTunes TV que vous avez peut-être acheté dans le passé.

Écureuil_widget_146520

L Amazon Fire TV Stick 4K est le choix évident pour ceux qui veulent la meilleure qualité dApple TV mais sans payer plus que ce dont vous avez besoin. Ce stick de streaming est très similaire au Fire TV Stick ci-dessus, mais il prend en charge les résolutions 4K et il prend en charge Dolby Vision - que propose également Apple TV.

Sinon, lexpérience est à peu près la même, avec une gamme complète de services (Netflix et Amazon proposent également Dolby Vision), mais notez que vous devez disposer dun téléviseur prenant en charge Dolby Vision si cest ce que vous voulez regarder.

Écureuil_widget_143466

Si vous navez pas de téléviseur Dolby Vision et que vous navez pas lintention den acheter un, le Roku Streaming Stick+ est une alternative fantastique. Il prend en charge le 4K HDR pour que votre contenu soit toujours aussi beau et nous avons toujours été impressionnés par les performances de cet appareil. Nous soupçonnons que la plupart des propriétaires de téléviseurs 4K choisiront le Roku.

Il y a aussi le Roku Premiere qui est un peu moins cher que le Streaming Stick+, mais nous préférons avoir le stick caché derrière le téléviseur et hors de vue.

Ce sont les moyens les moins chers dobtenir Apple TV+ sur votre téléviseur, quil sagisse dun petit téléviseur Full HD ou si vous souhaitez opter pour la meilleure qualité offerte par le service.