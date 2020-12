Trucs et astuces Apple TV: le guide ultime

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lorsque Apple a proposé l Apple TV mise à jour , elle la présentée comme un hub pour tout ce qui se trouve dans votre salon. Quil sagisse de films, de jeux, de Netflix, de BBC iPlayer ou de contrôle de la maison intelligente, vous pouvez tout faire à partir de cette simple petite boîte en plastique carrée arrondie.

Bien que le matériel lui-même nait pas été mis à jour depuis quelques années - comme Apple a travaillé avec des fabricants de téléviseurs tiers pour ajouter ses services aux téléviseurs intelligents - cest un concept qui a été constamment mis à niveau et évolué, au point où il la maintenant Contenu 4K HDR et - avec le lancement dApple Arcade - vous pouvez même jouer en utilisant un contrôleur de jeu approprié sur PlayStation ou Xbox.

Bien quil soit vraiment simple à utiliser, il y a encore beaucoup à découvrir dans le décodeur de salon dApple. Quil sagisse de savoir où ces fonds décran animés ont été filmés, dorganiser et de supprimer des applications ou simplement dactiver le mode sombre. Vous pouvez le trouver dans cette liste.

Jetez un œil ci-dessous et faites-nous savoir si nous avons manqué quelque chose qui vaut la peine dêtre inclus.

Comparé à la beauté simpliste de la télécommande Apple TV dorigine, la plus récente est un peu plus complexe, mais une fois que vous avez compris, cest super simple. Lélément de contrôle principal, bien sûr, est le pavé tactile en haut.

Considérez cela comme un trackpad sur un MacBook. Vous pouvez glisser dessus; haut, bas, gauche ou droite. Vous pouvez cliquer dessus en appuyant fermement ou simplement en tapotant doucement dessus. En cliquant dessus, vous choisissez de lancer des applications, des émissions, des films, etc. Taper doucement est rarement utilisé, mais peut parfois être utile.

Comme le pavé tactile, les boutons physiques de la télécommande sont également faciles à utiliser. En haut se trouvent les boutons Menu et Apple TV. En dessous de ceux-ci, vous avez la bascule du volume, le bouton lecture / pause et le bouton Siri / commande vocale. La télécommande Apple TV 4K est un peu différente, mais le concept de base est le même.

Vous êtes-vous déjà retrouvé à cliquer sur des éléments à regarder et à vous rendre compte que vous disposiez de 30 menus? Eh bien, vous nêtes pas seul, mais au lieu de cliquer plusieurs fois sur le bouton de menu de la télécommande pour revenir à lécran daccueil de lApple TV (comme la plupart des gens le font), appuyez longuement sur un seul bouton. Le bouton de menu, en fait.

Cest tellement évident; Cest brilliant. Maintenant, vous pouvez éviter davoir la crampe au pouce redoutée.

Nous sommes habitués à accéder à nos vues multitâches ou à nos applications récentes sur nos smartphones, mais probablement pas sur nos téléviseurs. Avec Apple TV, le logiciel est vaguement basé sur iOS et vous pouvez donc charger la vue des applications récentes, qui vous montre des vignettes / cartes empilées des applications précédentes ou récentes que vous avez utilisées.

Tout ce que vous avez à faire est dappuyer deux fois sur le bouton TV et vous lancerez cette vue. Pour choisir lapplication vers laquelle vous souhaitez basculer, faites simplement glisser votre doigt sur le pavé de commande tactile en haut de la télécommande.

Si une application ne répond plus ou devient problématique, cest un moyen très pratique de la tuer, avant de la relancer. Ouvrez simplement la vue des applications récentes, faites glisser jusquà ce que vous arriviez à lapplication, puis faites glisser la commande vers le haut pour la faire sortir de lécran et, ce faisant, la rejeter.

Au cours des deux dernières générations dApple TV, Siri a été intégré pour permettre de demander des films ou des émissions de télévision en utilisant votre voix. Tout ce que vous avez à faire est dappuyer sur le petit bouton de la télécommande qui ressemble à un microphone. Maintenez-le enfoncé pendant que vous faites votre demande et laissez-le aller, et vous devriez voir le texte apparaître à lécran en temps réel, suivi des résultats pertinents.

Vous pouvez dire quelque chose comme "Play Spider-man Homecoming" ou, tout en regardant un film ou une émission en particulier, vous pouvez demander qui est dans cette scène ou qui a réalisé le film, et cela affichera les résultats dans un graphique contextuel à au bas de lécran.

Cela ne sapplique pas uniquement au contenu des propres services iTunes dApple. Il existe un certain nombre dautres fournisseurs de contenu qui peuvent être recherchés à laide de Siri, donc même si vous ne le possédez pas, vous pouvez le regarder (à condition quil soit disponible pour diffuser ailleurs).

Choisissez licône de lapplication que vous souhaitez déplacer, puis maintenez le bouton de sélection de la télécommande enfoncé et vous verrez soudainement licône vibrer (similaire à la façon dont les icônes dapplication vibrent dans iOS), ce qui signifie que vous pouvez la déplacer vers la gauche, la droite, le haut, ou vers le bas avec votre télécommande. Utilisez simplement le pavé tactile, puis appuyez à nouveau sur le bouton de sélection pour mettre les choses en place. Simples.

Comme liPhone, si vous souhaitez créer un dossier de nombreuses applications ou dossiers pour désencombrer votre écran daccueil, vous pouvez également le faire. Passez simplement une icône au-dessus dune autre et regardez-la créer un dossier automatiquement.

Si vous souhaitez simplement vous débarrasser dune application, vous pouvez la supprimer. Choisissez celui dont vous souhaitez vous débarrasser, puis maintenez le bouton de sélection / pavé tactile de la télécommande enfoncé jusquà ce que licône commence à vibrer, puis appuyez sur Lecture / Pause pour accéder à un nouveau menu. De là, cliquez sur «supprimer».

Lun des aspects les plus ennuyeux de tout appareil de divertissement à domicile est la télécommande, surtout si vous devez lutiliser pour saisir des requêtes de texte. Si vous êtes lune des rares personnes - sinon la seule - au monde à ne jamais perdre une télécommande, vous devez tout de même souffrir de lexpérience de cliquer manuellement sur chaque lettre lors de la recherche.

Mais, comme pour la plupart des choses dans la vie, il existe une application pour cela.

Si jamais vous perdez votre télécommande Apple TV ou si vous souhaitez simplement utiliser un clavier pour taper une requête, téléchargez lapplication gratuite Remote sur votre iPhone, iPod Touch, iPad ou même - le croiriez-vous - sur votre Apple Watch. Cest une chose belle et facile (et presque impossible à perdre).

Lorsque vous le configurez pour la première fois, il recherche les boîtiers Apple TV sur votre réseau, puis une fois que vous avez sélectionné celui avec lequel vous souhaitez lutiliser, vous insérez un code quil affiche sur votre écran et boum, vous cest fait.

Si vous recherchez une partie spécifique dun film ou si vous en avez manqué lorsque vous avez quitté la pièce pour obtenir cette chose (vous avez oublié ce que cétait), vous pouvez parcourir la chronologie de la vidéo en appuyant sur le bouton pause, puis en balayant simplement vers la gauche. sur le pavé tactile jusquà ce que vous trouviez la scène que vous recherchez. Au fur et à mesure que vous frottez, il affichera une vignette daperçu au-dessus de la mise à jour de la chronologie en temps réel, donc cest super précis.

Si vous préférez aller un peu plus à lancienne, vous pouvez simplement cliquer sur le côté gauche ou sur le côté du pavé tactile pour revenir en arrière ou en avant par incréments de 10 secondes.

Celui-ci est pratique pour ceux dentre vous qui ont du mal à entendre ou qui veulent simplement regarder un film étranger mais qui comprennent toujours ce qui se passe: Apple TV vous permet dactiver les sous-titres. Il existe plusieurs façons de le faire, mais le moyen le plus simple est de loin de glisser vers le bas pendant que vous regardez une émission.

Vous verrez alors les options pour activer les sous-titres descendre du haut de lécran, sils sont disponibles. Daredevil sur Netflix, par exemple, vous permet de choisir entre langlais, le français, lallemand et lespagnol. Impressionnant.

Comme tous les autres systèmes dexploitation dans le monde actuellement, vous pouvez avoir un thème sombre sur votre Apple TV. Par défaut, il est défini sur le thème clair, alors allez dans Paramètres> Général> Apparence, puis choisissez loption "Sombre", ou vous pouvez le faire basculer automatiquement le soir en sélectionnant "Automatique".

Lune des choses les plus intéressantes à propos de la possession dune Apple TV est la vidéographie de paysage au ralenti dans les fonds décran animés / économiseurs décran qui se déclenchent après quelques minutes dactivité. Pour savoir où il se trouve (si vous nêtes pas sûr), il suffit de toucher légèrement le pavé tactile de la télécommande et du texte apparaît à lécran vous indiquant où il se trouve.

Habituellement, vous ne verrez ces superbes scènes de fond décran en direct que lorsque le téléviseur est inactif depuis quelques minutes. Mais vous pouvez lactiver manuellement. Accédez à lécran daccueil, puis appuyez à nouveau sur le bouton Menu, et il passera en mode économiseur décran.

Vous pouvez renommer votre Apple TV. Ouais - qui savait? Ceci est utile si vous avez plus dune Apple TV dans votre maison et que vous voulez savoir à tout moment laquelle est laquelle sur votre réseau. Pour nommer votre Apple TV, accédez à Paramètres> Général> À propos de> Nom. À ce stade, vous pouvez choisir dans la liste de noms par défaut dApple.

Apple vous permet de nommer votre Apple TV en fonction de la pièce dans laquelle elle se trouve, comme le salon, mais si vous souhaitez être encore plus créatif, vous pouvez désigner un nom personnalisé. Nous avons nommé le nôtre Bob. Salut Bob!

Si vous souhaitez régler la qualité vidéo et audio, accédez simplement à Paramètres> Vidéo et audio, et vous trouverez ici toute une série doptions. Vous pouvez modifier la résolution ou faire correspondre la fréquence dimages du téléviseur au contenu.

Vous pouvez même choisir de désactiver ces «clics» de navigation, de sorte quil ne fasse pas ce clignotement étrange chaque fois que vous glissez sur le pavé tactile tout en faisant défiler les listes et les icônes dapplication.

Lune des options les plus utiles du système Apple TV est la possibilité dajouter un code PIN au contenu avec une note spécifique (ou supérieure) afin que vos enfants ne puissent pas regarder accidentellement tout ce que vous jugez inapproprié. Le seul inconvénient de cette option native est quelle ne sapplique quau contenu iTunes: donc les films et les émissions de télévision que vous avez achetés ou loués via Apple.

Pour définir un code PIN, accédez à Paramètres> Général> Restrictions. Il vous demandera de définir un code PIN une fois que vous lavez activé. Si vous faites défiler la liste vers le bas, vous verrez «Contenu autorisé», et cest ici que vous pouvez choisir la musique ou les podcasts autorisés, ainsi que définir les classements des films et des émissions de télévision.

Si vos enfants sont daccord pour regarder du contenu classé 12, vous pouvez le choisir comme minimum, puis chaque fois que vous essayez de regarder un film classé 15 ou 18, il vous demandera dentrer votre code PIN que vous avez défini précédemment. Pour dautres services - comme Amazon Prime - vous devrez passer par les propres options de contrôle parental de ce fournisseur.

Si vous souhaitez regarder vos émissions préférées sans déranger le reste de la maison, vous pouvez coupler des écouteurs avec votre Apple TV. Ouvrez le menu Paramètres, allez dans «Télécommandes et appareils» et faites défiler jusquà «Bluetooth». Vous verrez maintenant une liste des appareils disponibles.

Si vous possédez déjà des écouteurs AirPod ou Beats avec la puce Apple H1, vos écouteurs seront déjà couplés avec le téléviseur grâce à la magie diCloud. Pour tous les autres, placez-les en mode dappairage et attendez quils apparaissent dans les «Autres appareils».

Cette même méthode sapplique également aux claviers Bluetooth et aux contrôleurs de jeu. Chaque contrôleur aura sa propre méthode pour le mettre en mode dappairage. Par exemple, avec la manette sans fil Xbox, il vous suffit dappuyer sur le bouton Connect et de le maintenir enfoncé pendant quelques secondes. Avec la PlayStation DualShock 4, vous maintenez enfoncés les boutons PS et Partager ensemble jusquà ce que le voyant commence à clignoter.

Il existe à la fois un long et un court chemin pour mettre votre Apple TV en veille. Vous pouvez - bien sûr - passer par le menu des paramètres en naviguant Paramètres> Sleep Now. Le moyen le plus simple, cependant, est dappuyer sur le bouton Accueil / Apple TV et de le maintenir enfoncé jusquà ce que vous voyiez un menu latéral étroit glisser dans lécran à partir de la droite.

Ici, vous verrez un gros bouton qui dit "Sleep". Lorsque vous appuyez sur cette touche, lApple TV séteint et votre téléviseur (et tout autre appareil connecté) passe en mode veille.

Écrit par Cam Bunton et Elyse Betters. Édité par Britta O'Boyle.