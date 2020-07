Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Apple propose désormais son propre service de télévision et de streaming de films: Apple TV +. Présentée comme la rivale directe dApple avec Netflix, Amazon Prime Video et Disney + , le nouveau service présente uniquement une programmation originale - tout au long de lapplication Apple TV existante pour plusieurs appareils.

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur lApple TV +.

Apple TV + est la maison dApple pour les films et séries originaux. Grâce à la dernière version de lapplication Apple TV, Apple propose un contenu exclusif sans publicité qui a été allumé en vert par ou produit en interne. Pour assurer le succès de sa première incursion dans le contenu original, il sest associé à certains des plus grands noms dHollywood, tels que Steven Spielberg, Oprah Winfrey, JJ Abrams et même Big Bird.

Apple TV + est disponible sur un abonnement mensuel et est disponible sur plusieurs plates-formes.

LApple TV + est disponible dans plus de 100 pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni.

Apple TV + ne coûte que 4,99 £ / 4,99 $ par mois pour un abonnement familial .

Avant cela, tous les utilisateurs bénéficient dune période dessai de sept jours pour regarder du contenu gratuitement.

De plus, Apple offre à toute personne qui achète un nouvel iPhone, iPad, iPod touch, Mac ou Apple TV un an dApple TV + gratuitement. Vous pouvez vous abonner et regarder Apple TV + via l application Apple TV disponible sur plusieurs appareils .

Apple TV + est disponible dans lapplication Apple TV sur les appareils iOS / iPadOS et Mac. Il fait également partie de linterface utilisateur du décodeur Apple TV . Malheureusement, il ny a pas dapplication Android pour le moment.

Pour la première fois, il est également disponible sur certains téléviseurs intelligents, ainsi que sur les appareils Roku et Amazon Fire TV.

Vous pouvez vous abonner à Apple TV + et le regarder sur:

Un iPhone ou iPod touch avec la dernière version diOS.

Un iPad avec la dernière version diPadOS.

Une Apple TV 4K ou Apple TV HD avec la dernière version de tvOS.

Un Apple TV (3e génération) avec la dernière mise à jour du logiciel Apple TV.

Un téléviseur intelligent ou un boîtier de streaming qui prend en charge lapplication Apple TV.

Un Mac exécutant la dernière version de macOS.

Le site tv.apple.com dans un navigateur Web Safari, Firefox ou Chrome.

Vous pouvez vous inscrire dans lapplication Apple TV pour lessai gratuit de sept jours qui se renouvelle automatiquement une fois lessai terminé.

Obtenez une année gratuite dApple TV +:

Tout nouvel iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV ou Mac acheté après le 10 septembre 2019 est éligible pour activer un abonnement gratuit dun an.

Allumez votre appareil Apple et connectez-vous avec votre identifiant Apple. Ouvrez lapplication Apple TV. Assurez-vous que votre appareil exécute la dernière version diOS, iPadOS, tvOS ou macOS. Apple a déclaré que loffre devrait être présentée immédiatement après le lancement de lapplication. Sinon, faites défiler vers le bas dans Regarder maintenant jusquà ce que loffre saffiche. Appuyez sur "Profitez dun an gratuit". Il peut vous être demandé de saisir votre mot de passe Apple ID, de confirmer vos informations de facturation ou dajouter un mode de paiement valide.

Vous pouvez regarder Apple Originals en 4K HDR / Dolby Vision. La plupart des titres offrent également un son Dolby Atmos.

Apple TV + a été lancé avec seulement neuf Apple Originals disponibles, mais il en a ajouté plus au cours des derniers mois. Vous pouvez trouver la majorité dentre eux ici avec des remorques:

Greyhound est un film de la Seconde Guerre mondiale très attendu mettant en vedette Tom Hanks. Le capitaine Ernest Krause (Hanks) dirige un convoi international de 37 navires outre-Atlantique pour livrer des troupes et des fournitures aux forces alliées.

Basé sur la vie de la célèbre poète américaine Emily Dickinson, interprétée par Hailee Steinfeld , il sagit dun regard comique sur son monde. Jane Krakowski, connue pour ses rôles dans Unbreakable Kimmy Schmidt et 30 Rock, joue également le rôle de mère dEmily.

Un fantôme a emménagé dans la librairie du quartier et libère des personnages fictifs dans le monde réel. Il appartient à un gang de quatre enfants de les renvoyer chez eux. Ce drame adapté aux enfants est de latelier de sésame.

Apple a repris cette saga spatiale de science-fiction développée par Ronald D Moore, mieux connue pour le redémarrage de Battlestar Galactica en 2004. Lémission explore «ce qui se serait passé si la course spatiale mondiale navait jamais pris fin» et met en vedette plusieurs acteurs, dont Joel Kinnaman.

Le deuxième des deux spectacles pour enfants de latelier Sesame, Helpsters est un programme ludo-éducatif amusant et coloré pour les jeunes enfants. Pensez à Sesame Street en 4K et Dolby Vision.

Oprah Winfrey héberge ce programme dinterview, sur le thème des auteurs et de leurs livres, dans le cadre dun partenariat étendu avec Apple. Elle travaille également sur deux prochains documentaires qui sortiront sur Apple TV +. Le premier concerne le harcèlement sexuel et porte le titre de travail toxique, tandis quun autre concerne la santé mentale en collaboration avec le prince Harry.

See est un drame épique de construction mondiale qui se déroule dans un avenir dystopique où lhumanité a presque été anéantie par un virus. Jason Momoa joue le rôle de Baba Voss, un guerrier, chef et gardien qui père des jumeaux nés avec un pouvoir plutôt spécial.

Snoopy et la gang star dans une toute nouvelle aventure animée.

Un long métrage, The Elephant Queen est un documentaire primé qui suit le voyage dune famille déléphants et est raconté par Chiwetel Ejiofor (12 ans desclave, Le Roi Lion).

Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carrell dans une série sur ce qui se passe derrière les caméras des différentes matinées montre que des millions dAméricains se réveillent chaque jour.

Cette histoire de passage à lâge adulte met en vedette Geraldine Viswanathan en tant quadolescente musulmane trouvant son chemin aux États-Unis.

Servant est un thriller psychologique écrit par Tony Basgallop et produit par M. Night Shyamalan, qui est surtout connu pour Signs. Le premier épisode de la série a été réalisé par Shyamalan lui-même. Apple a commandé 10 épisodes pour la première saison, et chacun dure une demi-heure.

Apple a commandé 10 épisodes de ce drame, basé sur le roman Are You Sleeping de Kathleen Barber. Il explore comment la réouverture dune affaire de meurtre affecte la fille de la victime. Il met en vedette Octavia Spencer, connue pour Hidden Figures, et Aaron Paul de Breaking Bad.

"Amazing Stories" est une série danthologie de science-fiction et dhorreur créée par Steven Spielberg. Cest une renaissance du show des années 80 qui portait le même nom.

Cette série suit une équipe de développeurs de jeux vidéo. Rob McElhenney joue le directeur créatif de la société, tandis que les autres membres de la distribution incluent F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Ashly Burch et Jessie Ennis. Charlie Day est également producteur.

"Little America" est une série danthologie qui examine la vie des immigrants en Amérique. Chaque épisode est écrit par un écrivain différent, avec le contenu collecté par Epic Magazine. Kumail Nanjiani et Emily V. Gordon, connus pour "The Big Sick", écrivent lémission.

Bientôt sur Apple TV + sont ...

The Banker est une histoire vraie mettant en vedette Anthony Mackie et Samuel L Jackson en tant que deux hommes daffaires qui ont résisté à la tendance contre lestablishment racial oppressif dans les années 1960, en aidant les Afro-Américains à mettre le pied sur léchelle de la propriété. Il sortira sur Apple TV + le 20 mars.

Il sagit dune série de comédie musicale animée qui raconte lhistoire dune famille de gardiens qui vivent à Central Park. Il mettra en vedette Josh Gad, Kristen Bell, Stanley Tucci et Titus Burgess en tant que personnages vocaux. Il sort le 29 mai.

Home Before Dark est une série dramatique sur Hilde Lysiak, une jeune journaliste qui publie un journal appelé Orange Street News dans sa ville natale de Selinsgrove, Pennsylvanie. Il est présenté le 3 avril et met en vedette Brooklynn Prince, Jim Sturgess, Abby Miller et Kylie Rogers.

Apple cible un large public. Il aurait déclaré quil éviterait de se contenter de nudité, de langage brut et de violence. Il a même eu un différend avec le showrunner Amazing Stories Bryan Fuller au sujet de son souhait de produire du contenu familial. La société a également mis de côté Vital Signs , une émission autobiographique sur lartiste hip hop Dr Dre, alors que le PDG dApple, Tim Cook, était "troublé" par son utilisation darmes à feu, de sexe et de drogues.

Lapplication Apple TV vous permet également de vous inscrire à des services tiers.

Cest grâce à une fonctionnalité Apple TV Channels qui est distincte dun abonnement Apple TV +. Apple est partenaire de Showtime, HBO, CBS All Access et dautres aux États-Unis, BFI Player, Starzplay, Arrow TV et plusieurs autres au Royaume-Uni. Vous pouvez payer un supplément et accéder à ces canaux supplémentaires en utilisant votre compte iTunes pour tous les paiements et la facturation.