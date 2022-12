Amazon envisage de créer un service autonome de diffusion en direct d'événements sportifs

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Amazon envisagerait de créer une application autonome qui accueillerait ses retransmissions sportives en direct.

Amazon diffuse actuellement des matchs de Premier League et de tennis en direct au Royaume-Uni, ainsi que des matchs de la NFL et des New York Yankees aux États-Unis, dans le cadre de son service et de son application Prime Video. Cependant, on dit qu'elle redouble d'efforts pour diffuser les sports en direct et que la possibilité d'une application distincte est à l'étude.

SelonThe Information, "des personnes informées des conversations" affirment qu'Amazon a discuté de la nouvelle application en interne, bien que l'on ne sache pas s'il s'agirait d'un service payant supplémentaire (à Prime) ou même s'il sera mis en place.

On peut comprendre pourquoi Amazon voudrait séparer ses services. Amazon Prime Video est déjà une affaire bien remplie, avec des émissions de télévision et des films qui sont inclus dans l'abonnement Prime, et beaucoup d'autres qui ne le sont pas - pour lesquels vous devez payer en plus. Ensuite, il y a d'autres chaînes auxquelles vous pouvez vous abonner. En effet, à l'approche du match de football du Boxing Day au Royaume-Uni, nous avons eu du mal à trouver la couverture de la Premier League parmi les films de Noël et autres.

Amazon a également l'habitude de séparer certains contenus dans sa propre application. Freevee a été lancé en tant que service distinct dans la seconde moitié de 2022, alors qu'il était auparavant disponible dans l'application Prime Video elle-même (au Royaume-Uni, du moins).

