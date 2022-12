Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Henry Cavill n'est peut-être plus Superman ou The Witcher, mais les fans des jeux de table Warhammer 40K ne s'en plaindront pas : il va porter la franchise sur nos écrans.

Amazon Prime Video a signé un contrat pour des films et/ou des émissions de télévision dans lesquels il jouera et sera producteur exécutif, et qui seront basés sur l'univers de science-fiction de Games Workshop.

Voici tout ce que vous devez savoir à ce jour.

Qu'est-ce que Warhammer 40 000 ?

Warhammer 40 000 est un jeu de guerre sur table qui est apparu à la fin des années 80 comme un dérivé de la série fantastique à succès de Games Workshop, Warhammer.

Comme l'original, il met en scène des orcs, des démons et des elfes, mais se déroule des milliers d'années dans le futur. Les différentes espèces et cultures sont souvent en guerre les unes contre les autres, et les Space Marines, qui en sont les vedettes, sont généralement vêtus de combinaisons de force et portent souvent d'énormes bottes en métal.

De nombreux jeux vidéo ont été basés sur Warhammer 40K et l'acteur Henry Cavill est un fan avoué. En effet, peu après avoir révélé qu'il ne jouerait plus dans le prochain film Superman, il a posté une déclaration sur Instagram détaillant son amour pour la franchise et ses plans pour construire un "univers cinématique" pour Amazon Prime Video.

Date de sortie de Warhammer 40K

Comme Cavill l'a lui-même posté, le projet est encore à un stade très précoce, avec un réalisateur et d'autres cinéastes qui doivent encore être engagés.

Nous ne savons pas non plus si sa société et Amazon prévoient de faire d'abord un film, une série télévisée, ou même les deux.

Nous vous tiendrons au courant de la date de sortie prévue dès que nous aurons plus de détails.

Comment regarder Warhammer 40 000

La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que Warhammer 40 000 sera exclusif au service Prime Video d'Amazon.

Intrigue et rumeurs concernant Warhammer 40K

Pour l'instant, tout ce que nous savons, c'est que Cavill jouera dans le projet. Nous attendons les rumeurs et les détails sur les autres acteurs et l'intrigue.

Nous vous garantissons qu'il y aura des bottes massives en métal.

Quoi d'autre à regarder/jouer en attendant

Vous pouvez en savoir plus sur la série de jeux de guerre miniatures Warhammer 40 000 sur le site Web de Games Workshop.

D'excellents jeux vidéo se déroulant dans cet univers ont également vu le jour au fil des ans, notamment Warhammer 40 000 : Darktide. Il est disponible sur PC et Xbox, et la meilleure nouvelle est que vous pouvez le télécharger et y jouer dès maintenant dans le cadre du Xbox Game Pass.

Écrit par Rik Henderson.