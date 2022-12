Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Amazon et HBO ont réglé leurs différends de longue date.

Amazon et Warner Bros. Discovery ont annoncé que HBO Max sera disponible en tant que chaîne Prime Video aux États-Unis, moyennant un coût supplémentaire de 15 dollars par mois. Pour ce prix, vous aurez accès aux émissions phares de HBO, comme House of the Dragon, mais vous serez toujours dans l'application Prime Video et pourrez accéder à d'autres films et émissions à partir de Prime Video.

Vous n'aurez pas à gérer des applications ou des abonnements distincts.

La chaîne Prime Video HBO Max donnera également accès au futur service unifié HBO Max et Discovery+. Il est censé être lancé en 2023 et portera un nom terrible. Il combinera la célèbre bibliothèque de HBO avec des originaux Max plus récents et les catalogues plus larges de Warner Bros et Discovery.

HBO Max a été lancé pour la première fois en mai 2020, mais sans le support complet d'Amazon. Il semblait que Warner Bros voulait que HBO Max ne soit disponible que sous la forme d'une application dédiée sur les appareils Fire TV plutôt que d'être disponible en tant que chaîne Prime Video. Si HBO Max a fini par arriver sur Fire TV, il a fallu attendre jusqu'à maintenant pour que la chaîne Prime Video soit disponible.

