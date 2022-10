Amazon publie la première image de la série télévisée Fallout

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le service Prime Video d'Amazon et Kilter Films ont publié un tweet commun montrant une image fixe de leur prochaine série télévisée Fallout.

Il n'y a pas encore de bande-annonce et on ne voit qu'une silhouette sombre qui semble sur le point de sortir d'une chambre forte, mais c'est la première image officielle de la série.

La série, qui mettra en vedette Walton Goggins (The Hateful Eight, The Righteous Gemstones) et Ella Purnell (Yellowjackets), a commencé à être tournée plus tôt cette année et ne devrait pas arriver sur Prime Video avant fin 2023. Cependant, nous avons également déjà vu quelques photos de plateau qui ont fuité et qui montrent que la production suit de près le style artistique des jeux.

Le tweet a été posté pour féliciter Bethesda à l'occasion du 25e anniversaire de la franchise Fallout. Les célébrations, qui ont duré un mois, se sont terminées il y a quelques jours.

La série Fallout est écrite et réalisée par Jonathan Nolan (Westworld), du moins pour le premier épisode. Nolan est également showrunner aux côtés de Lisa Joy. Ils l'ont précédemment décrite comme "massive, subversive et sombrement drôle".

La série est également produite par Todd Howard de Bethesda Game Studios et James Altman de Bethesda Softworks.

Écrit par Rik Henderson.