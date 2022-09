Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Amazon a annoncé la Fire TV Omni QLED, une nouvelle gamme de téléviseurs équipés de la Fire TV qui met davantage l'accent sur la qualité d'image que celles qui l'ont précédée.

Proposant des écrans à points quantiques et un rétroéclairage full array avec jusqu'à 96 zones, les téléviseurs de 65 et 75 pouces devraient offrir de meilleures performances en termes de couleurs, de contraste et de niveaux de noir par rapport à la gamme Omni de 2021.

Il y a également des capteurs de présence, de sorte que le téléviseur peut s'éteindre automatiquement lorsque personne n'est dans la pièce pendant un certain temps, et des capteurs de lumière ambiante, qui fonctionnent avec Dolby Vision IQ et HDR10 Plus Adaptive, pour ajuster automatiquement la luminosité de votre contenu en fonction des conditions de lumière de votre pièce.

Comme auparavant, il y a un microphone intégré à champ lointain pour accéder à Alexa en mains libres (qui peut être désactivé si vous le souhaitez), et bien sûr, tout le contenu de Fire TV en tant que système intelligent du téléviseur.

Une nouvelle fonction appelée Ambient Experience s'attaque à la gamme Frame de Samsung, car elle permet aux propriétaires de régler le téléviseur pour qu'il affiche des œuvres d'art lorsque l'écran est inactif, avec un accès gratuit à plus de 1 500 œuvres d'art de qualité galerie. Il peut également afficher votre collection de photos personnelles, avec une commande Alexa rapide.

Vous pouvez également choisir d'afficher une gamme de widgets Alexa, y compris votre calendrier, des rappels et un widget What Should I Watch, pour vous donner des recommandations sur les titres tendance du jour sur Fire TV.

La gamme de téléviseurs d'Amazon a été lancée aux États-Unis en 2021, mais elle n'a pas encore traversé l'Atlantique. Les écrans bon marché ont jusqu'à présent mis l'expérience au premier plan et les performances au second, mais avec la Fire TV Omni QLED, Amazon cherche à changer cela.

La série Fire TV Omni QLED sera disponible en version 65 pouces et 75 pouces pour 799,99 dollars et 1 099,99 dollars respectivement. Ils seront disponibles aux États-Unis et au Canada, directement auprès d'Amazon et également par l'intermédiaire de Best Buy, avec des précommandes dès aujourd'hui.

