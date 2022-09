Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Amazon a rafraîchi son appareil de streaming Fire TV Cube, en y ajoutant un processeur octa-core plus puissant de 2,0 GHz et la prise en charge du Wi-Fi 6E pour une meilleure connectivité sans fil.

Le Fire TV Cube 2022 présente également un nouveau design aux bords arrondis, avec une enveloppe en tissu pour améliorer la qualité audio du haut-parleur intégré.

Il présente un port USB supplémentaire pour la connexion d'un périphérique de stockage ou d'une webcam, ainsi qu'une nouvelle entrée HDMI pour permettre aux utilisateurs de brancher une source vidéo distincte.

Le Cube prend en charge un large éventail de formats vidéo et audio, tels que 4K, HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos. L'upscaling super résolution intégré améliore les images vidéo en fonction de la résolution de votre téléviseur.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"Le tout nouveau Fire TV Cube est un grand pas en avant pour Fire TV - c'est le lecteur multimédia de streaming le plus rapide, le plus puissant et le plus polyvalent que nous ayons jamais fabriqué", a déclaré le vice-président des appareils et services de divertissement Amazon, Daniel Rausch.

"Le traitement puissant de ce Fire TV Cube et la prise en charge du Wi-Fi 6E offrent une expérience de streaming incroyablement fluide, et l'entrée HDMI signifie que vous pouvez instantanément étendre la simplicité de Fire TV et le contrôle mains libres d'Alexa à votre système de divertissement à domicile."

Le nouveau Amazon Fire TV Cube est disponible en précommande dès maintenant, au prix de 139,99 dollars aux États-Unis et 139,99 livres sterling au Royaume-Uni.

squirrel_widget_12855895

Écrit par Rik Henderson.