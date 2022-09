La série télévisée Blade Runner sélectionnée par Amazon pour Prime Video

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La série télévisée Blade Runner est désormais officielle : elle a été approuvée par Amazon pour son service Prime Video.

Comme le laissait entendre la rumeur, elle s'appellera"Blade Runner 2099" et se déroulera 50 ans après les événements de la suite du film avec Ryan Gosling.

Il n'y a pas encore d'informations sur le casting ou l'histoire, mais il sera produit par le réalisateur de l'original, Ridley Scott. Silka Luisa (Halo, Shining Girls) fera office de Showrunner.

Le scénariste du superbe Blade Runner 2049, Michael Green, fera également office de producteur exécutif.

"Le Blade Runner original, réalisé par Ridley Scott, est considéré comme l'un des films de science-fiction les plus grands et les plus influents de tous les temps, et nous sommes ravis de présenter Blade Runner 2099 à nos clients Prime Video mondiaux", a déclaré Vernon Sanders, d'Amazon Studios (comme le rapporte Variety).

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"Nous sommes honorés de pouvoir présenter cette suite de la franchise Blade Runner, et nous sommes convaincus qu'en faisant équipe avec Ridley, Alcon Entertainment, Scott Free Productions et la remarquablement talentueuse Silka Luisa, Blade Runner 2099 maintiendra l'intellect, les thèmes et l'esprit de ses prédécesseurs cinématographiques."

Blade Runner est sorti pour la première fois au cinéma en 1982. Il s'agit d'une adaptation libre du roman de Philip K Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep. Le film est sorti avec la narration du personnage principal, Harrison Ford, car le studio pensait que le public ne serait pas capable de suivre l'histoire autrement.

Cela s'est avéré faux lorsqu'une version Director's Cut du film est sortie une décennie plus tard. Elle supprimait la voix off et "corrigeait" plusieurs scènes, dont le happy end controversé. Le résultat est un bien meilleur film. Le Blu-ray 4K Ultra HD de la Final Cut 2007 de Scott vaut particulièrement le coup d'œil, grâce à un superbe remaster.

squirrel_widget_12853629

La suite de Denis Villeneuve, Blade Runner 2049, est également très appréciée. Amazon a donc du pain sur la planche.

Écrit par Rik Henderson.