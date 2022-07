Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Amazon produit une série massive et coûteuse sur le Seigneur des Anneaux, et avant la sortie de l'émission à l'automne, elle a offert à tous une nouvelle bande-annonce au Comic-Con 2022 de San Diego.

Le studio de streaming a dévoilé un teaser de trois minutes de The Rings of Power, une nouvelle émission pour Prime Video qui se déroule des milliers d'années avant les événements de la franchise cinématographique du Seigneur des Anneaux. Elle se déroule au cours du "deuxième âge" de l'histoire de la Terre du Milieu. La nouvelle bande-annonce montre des paysages fantastiques et d'incroyables scènes de combat. Vous pouvez la regarder en haut de cette page.

Pendant longtemps, les prémisses de la série ont été un mystère, tout comme son cadre, mais les choses se sont éclaircies lorsqu'Amazon a dévoilé le titre et confirmé certains détails. Le nouveau clip révèle que Sauron est de retour et que les factions devront s'unir pour arrêter le Seigneur des Ténèbres. La série se concentrera également sur la fabrication des anneaux de pouvoir. Pour plus de rumeurs sur la série, consultez le guide de Pocket-lint.

La nouvelle série d'Amazon devrait débuter le 2 septembre 2022. Cela signifie que Rings of Power sera exclusive à Amazon Prime Video, donc la seule façon de la regarder sera d'avoir un abonnement Prime.

Le budget de production de la série s'élèverait à 1 milliard de dollars.

Écrit par Maggie Tillman.