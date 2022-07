Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Prime Video a enfin droit à une refonte en bonne et due forme. Le nouveau look du service de streaming d'Amazon commence à être déployé cette semaine.

Le nouveau design s'appliquera d'abord aux "appareils de salon connectés", c'est-à-dire aux appareils Fire TV, aux applications de télévision intelligente et aux applications de console, ainsi qu'aux appareils Android, avant d'être déployé un peu plus lentement dans les autres catégories.

Il présente un système de navigation simplifié qui sera familier à tous ceux qui ont utilisé Netflix ou Disney Plus récemment, en plaçant une série de catégories sur la gauche de l'écran pour un accès plus facile plutôt que de les placer en haut de la page.

Le carrousel "Continuer à regarder" sera plus facile d'accès qu'auparavant, tout comme la liste du Top 10 des émissions les plus populaires dans votre région, tandis qu'une nouvelle section "Live TV" vous permettra de regarder la télévision numérique si elle est disponible dans votre région.

Les six catégories latérales sont les suivantes : Accueil, Magasin, Trouver, TV en direct, Gratuit avec publicité et Mes affaires, mais la plupart contiendront des sous-catégories pour faciliter la navigation, selon l'équipe Prime Video, qui a mis environ 18 mois à concevoir cette refonte.

Comme auparavant, vous pourrez filtrer les résultats de recherche en fonction de ce qui est inclus dans votre abonnement Prime Video, afin d'éviter de payer un supplément pour les émissions ou les films, tandis que d'autres nouveaux filtres vous permettront d'être présenté exclusivement avec du contenu 4K, par exemple.

Vous devriez voir la nouvelle version de Prime Video dans les prochaines semaines si vos appareils répondent aux critères, mais les versions iOS et Web mettront un peu plus de temps à arriver - nous n'avons pas non plus de fenêtre ferme à laquelle les rattacher.

Écrit par Max Freeman-Mills.