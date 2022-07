Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Blade Runner arrive sur le petit écran, grâce à Amazon et Ridley Scott.

Une nouvelle série télévisée se déroulera 50 ans après la suite du film, Blade Runner 2049, et pourrait même voir le retour de Harrison Ford.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Blade Runner 2099 jusqu'à présent.

La série télévisée Blade Runner a été annoncée pour la première fois fin 2021, lorsque Ridley Scott lui-même a révélé qu'un pilote avait été écrit.

Elle a ensuite été confirmée en février 2022, avec des rapports indiquant que Scott est producteur exécutif du projet pour Amazon Studios et qu'il pourrait même réaliser certains épisodes.

Il n'y a pas encore d'indications sur la date de lancement, mais on pense que la production complète pourrait commencer cette année pour une sortie fin 2023.

En tant que production d'Amazon Studios, la série sera exclusive à Amazon Prime Video.

squirrel_widget_237190

Outre Scott, Silka Luisa fera office de productrice exécutive. Elle est également la showrunner de Shining Girls pour Apple TV+ et a travaillé en tant que productrice sur la série télévisée Halo.

La série se déroulera 50 ans après le film de Ryan Gosling, Blade Runner 2049, et, comme le film de 2017, présentera une nouvelle histoire. L'original de 1982 était basé sur le roman de Philip K. Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep.

C'est à peu près tout ce que nous savons sur la série pour l'instant. Nous n'avons pas encore la liste des acteurs ni d'autres détails sur l'intrigue, bien que Giant Freakin Robot ait rapporté que Harrison Ford lui-même est en pourparlers pour reprendre le rôle de Rick Deckard dans la série télévisée.

Scott a également révélé précédemment qu'un épisode pilote et la "bible" de la série ont déjà été produits.

On dit qu'Amazon a commandé 10 épisodes de Blade Runner 2099.

Naturellement, en préparation de la nouvelle série, vous devriez regarder le film de 1982, Blade Runner, et sa suite de 2017, Blade Runner 2049.

Ces deux films sont superbes, notamment en 4K sur les plateformes de streaming et en Blu-ray 4K. Le remaster Ultra HD de l'original est particulièrement impressionnant si l'on considère que le matériau source a 40 ans.

squirrel_widget_12853629

Écrit par Rik Henderson.