(Pocket-lint) - Amazon a mis en ligne une bande-annonce exclusive et limitée dans le temps du Seigneur des Anneaux : The Rings of Power disponible uniquement pour les membres Prime.

Dans le cadre des célébrations de l'Amazon Prime Day, la société a publié un aperçu spécial du nouveau spectacle sur son service Prime Video. Elle ne sera disponible que jusqu'à demain, 8 juillet, alors vous devez aller la regarder dès maintenant.

Si vous n'avez pas encore d'abonnement Prime, vous pouvez obtenir une adhésion gratuite de 30 jours. Cela vous sera également utile pour le Prime Day, qui se déroulera les 12 et 13 juillet, et vous donnera accès à des offres exclusives sur Amazon. Vous pouvez même annuler votre abonnement avant de payer le premier mois.

La bande-annonce exclusive dure une minute, présente de nombreux membres du casting (dont Lenny Henry dans le rôle de Sadoc Burrows) et souligne également qu'une autre bande-annonce sera diffusée le jeudi 14 juillet.

Vous pouvez y accéder via Prime Video sur le web, sur une smart TV, sur un mobile ou partout où l'application est disponible. Il suffit d'être membre Prime et de se connecter à son compte.

Il suffit d'aller sur Le Seigneur des Anneaux : The Rings of Power sur l'écran d'accueil et vous y verrez la bande-annonce (ainsi que deux teasers déjà publiés).

La série sera diffusée pour la première fois le 2 septembre 2022 sur Amazon Prime Video.

Écrit par Rik Henderson.