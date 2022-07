Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Amazon élargit la disponibilité de sa fonction Watch Party, qui vous permet de regarder des émissions de télévision et des films avec vos amis à partir d'un plus grand nombre d'appareils qu'auparavant.

Auparavant, cette fonctionnalité était disponible via l'application Prime Video sur les appareils Fire TV, les applications Android et iOS et les ordinateurs de bureau.

Désormais, il sera également possible de l'utiliser directement sur les téléviseurs intelligents, sur d'autres appareils de streaming tels que les clés Roku, et sur des consoles de jeux telles que la PlayStation 5 et la Xbox Series X.

Watch Party a fait ses débuts à l'époque des fermetures liées à une pandémie, comme moyen de se réunir tout en regardant la télévision sans avoir besoin d'être en personne. Il n'a cessé de se développer depuis, ce qui prouve qu'Amazon doit constater un engagement constant à son égard.

Vous pouvez chatter avec du texte pendant que vous regardez la télévision, ce qui rend évidemment plus facile l'utilisation d'un appareil doté d'un clavier sur lequel vous pouvez taper plus rapidement, mais la flexibilité accrue d'un plus grand nombre d'appareils compatibles plaira sans aucun doute à tous ceux qui attendaient d'utiliser la fonction sur le matériel qu'ils ont installé.

Écrit par Max Freeman-Mills.