Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Cela fait un moment que nous n'avons pas eu l'occasion de retrouver Jeremy et Kaleb et leurs mésaventures rurales. L'émission a été diffusée pour la première fois sur nos écrans en juin 2021 et a suscité de nombreux éclats de rire en suivant Jeremy et une délicieuse nouvelle équipe de personnages qui s'efforcent de gérer une ferme de 1 000 acres dans les Cotswolds.

Comme on peut s'y attendre, Clarkson, qui est l'homme des voitures par excellence, ne connaissait pas grand-chose à l'agriculture et l'hilarité s'est installée alors qu'il se frayait un chemin dans ce nouveau monde.

Aujourd'hui, les fans de l'émission sont impatients de voir plus d'action agricole, alors nous avons rassemblé tout ce que vous devez savoir sur la prochaine saison.

En juillet 2021, il a été confirmé que l'émission reviendrait pour une deuxième saison, et le tournage a commencé rapidement après l'annonce. Cependant, aucune date de sortie n'a été officiellement annoncée.

Le 11 juin 2022, Clarkson a répondu à un commentaire Instagram d'un fan qui demandait "Des nouvelles de la saison 2 ?". Il a déclaré "Le tournage se termine à la mi-juillet. Donc elle devrait être éditée et prête à partir au début de la nouvelle année."

Donc, à l'heure actuelle, notre meilleure estimation est début 2023.

Clarkson's Farm est une série originale d'Amazon, ce qui signifie que la deuxième saison sera disponible exclusivement sur Prime Video.

Prime Video est gratuit avec l'adhésion à Amazon Prime qui coûte 12,99 $/7,99 £ par mois ou, si vous préférez, vous pouvez vous abonner à Prime Video exclusivement pour 8,99 $/5,99 £ par mois.

squirrel_widget_237190

Quel est le meilleur appareil de streaming pour votre téléviseur ? Notre meilleure recommandation est l'Amazon Fire TV Stick 4K Max. Le Google Chromecast avec Google TV, le Roku Express 4K, l'Apple TV 4K et l'Amazon Fire TV Stick sont également excellents.

On ne sait pas encore combien d'épisodes comprendra la saison 2, mais la première saison comptait huit épisodes, on peut donc s'attendre à la même chose ou plus dans la saison 2.

Vous pouvez probablement deviner que le titulaire Jeremy Clarkson sera de retour pour la saison 2, mais qu'en est-il du reste de l'équipe de la ferme ?

La bonne nouvelle est que le favori des fans, Kaleb Cooper, a confirmé sa présence dans la saison 2. Après tout, il est probablement juste de dire que la ferme ne fonctionnerait pas sans lui.

Le duo sera rejoint par Lisa Hogan, la petite amie à long terme de Clarkson, "Cheerful" Charlie Ireland, l'agent foncier et l'hilarant chef de la sécurité, Gerald Cooper.

Si vous ne vous souciez pas des gens et que vous vous demandez simplement si Jeremy utilise toujours le ridicule tracteur Lamborghini, les premières images ont confirmé que la bête est toujours en action.

Il n'y a pas encore de bande-annonce, mais si vous êtes impatient d'avoir un aperçu des coulisses, le compte Instagram de Jeremy Clarkson, ainsi que le compte Diddly Squat Farm Shop, sont d'excellents endroits pour avoir votre dose.

La première saison de Clarkson's Farm est disponible en streaming dans son intégralité sur Amazon Prime Video. Vous devez être membre pour la regarder, mais si vous souhaitez le faire, vous pouvez vous inscrire ici.

Écrit par Luke Baker.