Freevee est désormais disponible sur Apple TV en tant qu'application autonome

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le service de streaming vidéo gratuit d'Amazon, Freevee, est désormais disponible sur Apple TV sous la forme d'une application autonome.

Précédemment appelé IMDb TV, le service était déjà consultable via l'application Prime Video mais, comme pour les appareils Fire TV d'Amazon, il apparaît désormais comme une application dédiée sur l'App Store d'Apple TV.

Freevee a été rebaptisé au début du mois et lancé au Royaume-Uni en septembre 2021. Elle était déjà disponible aux États-Unis.

Elle accueille des séries télévisées et des films classiques, ainsi que des Freevee Originals, comme Bosch : Legacy et Judy Justice - l'émission présentée par la célèbre juge Judy Scheindlin.

Tous les programmes sont gratuits, avec des publicités ponctuant les émissions ou les films, comme c'est le cas sur la télévision terrestre. Le contenu à la demande comprend des émissions comme A-Team et Babylon 5.

Comme Prime Video, Freevee prend en charge X-Ray, le service d'information fourni par IMDb, propriété d'Amazon, qui peut être consulté pendant le visionnage pour voir les acteurs, les détails des scènes et bien plus encore.

Outre Fire TV et Apple TV, Freevee est disponible sur plusieurs autres plateformes via l'application Prime Video existante. Un certain nombre d'autres appareils aux États-Unis peuvent accéder à une application dédiée, notamment les téléphones portables et les consoles de jeux, mais ce n'est pas encore le cas au Royaume-Uni.

Écrit par Rik Henderson.