Jack Ryan pourrait se terminer avec la saison 4, mais Amazon Studios prévoit d'autres Tom Clancy.

(Pocket-lint) - Jack Ryan a été un énorme succès pour Amazon, apportant une nouvelle vie au personnage principal de Tom Clancy. Mais tout pourrait s'arrêter avec la saison 4 de Jack Ryan, selon de nouvelles informations.

Comme le rapporte Deadline, les aventures de Jack Ryan - interprété par John Krasinski, pourraient prendre fin avec la clôture de la saison 4. Avant de paniquer, les saisons 1 et 2 ont été diffusées et la saison 3 est attendue, mais elle est toujours sans date de sortie.

Cela signifie que nous n'en sommes qu'à la moitié de la diffusion potentielle de Jack Ryan sur Amazon Video, et que d'autres bonnes choses sont à venir.

Mais cette histoire ne s'arrête pas là : on parle d'une potentielle série dérivée, dirigée par Michael Peña, de Narcos : Mexico et Ant-Man.

L'implication de Peña dans la saison 4 a été confirmée alors que le tournage de la saison 3 se terminait et c'est à la fin de la saison 3 que Peña devrait être introduit dans le rôle de "Ding" Chavez.

Les fans de Clancy savent que Chavez est un personnage très important dans le Ryanverse, un personnage qui a déjà été représenté à l'écran dans Clear and Present Danger, mais qui joue un rôle beaucoup plus important dans Rainbow Six et dans de nombreux romans de Clancy.

Ding Chavez devrait avoir un rôle dans la saison 4 de Jack Ryan, mais on dit aussi que Peña pourrait prolonger ce rôle dans une série dérivée. C'est tout à fait logique, car le personnage de Chavez joue un rôle important en dehors de Jack Ryan dans les romans originaux.

L'introduction de Chavez permet également de jeter un pont vers une autre branche du Ryanverse : le film Rainbow Six dont on parle. La formation de Rainbow Six a été mentionnée dans les dernières scènes du film Without Remorse et Ding Chavez pourrait logiquement y jouer un rôle.

Nous n'en sommes encore qu'au stade des rumeurs, mais il y a certainement un sentiment qu'Amazon pourrait tirer les fils du Ryanverse ensemble ici.

Écrit par Chris Hall.