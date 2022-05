Qu'est-ce que Freevee ? Le service de streaming gratuit d'Amazon expliqué

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon a récemment introduit IMDb TV au Royaume-Uni, après l'avoir établi aux États-Unis, mais a maintenant choisi de relancer le service et de le rebaptiser Freevee.

Il s'agit essentiellement de souligner qu'il est effectivement gratuit - avec des archives et du contenu original financés par la publicité apparaissant sur la plate-forme.

Voici donc tout ce que vous devez savoir sur Freevee, y compris comment y accéder.

Anciennement IMDb TV, Amazon Freevee est un service de streaming vidéo gratuit, financé par la publicité, qui propose des centaines de séries TV et de films à regarder à la demande, sans abonnement. Il propose également plus de 60 "chaînes rapides" consacrées à des séries populaires et diffusant les épisodes en direct.

Outre les archives et les émissions classiques, telles que The West Wing et Babylon 5, Freevee Originals propose de nouveaux programmes spécialement commandés pour Freevee. Il s'agira notamment de la série dérivée Bosch, Bosch : Legacy et Plan B's High School.

Amazon prévoit d'augmenter sa gamme de programmes originaux exclusifs de 70 % d'ici à la fin de 2022.

La publicité dans Freevee est similaire à celle de la télévision hertzienne. Il y a une charge publicitaire limitée qui ponctue les émissions et les films.

Le service Freevee d'Amazon est disponible de plusieurs manières. Tout d'abord, il est disponible sous forme d'application dédiée aux États-Unis, pour un certain nombre d'appareils - consoles, appareils mobiles et matériel de diffusion TV.

Il est également disponible sous la forme d'une section de l'application Prime Video pour les téléviseurs intelligents.

squirrel_widget_237190

C'est également l'option pour les téléspectateurs du Royaume-Uni, qui ne peuvent regarder Freevee que via l'application Prime Video d'Amazon sur les mobiles, les téléviseurs, les consoles et les appareils de streaming TV. L'exception est la Fire TV, avec une application Freevee dédiée disponible sur les appareils Amazon Fire TV au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Vous pouvez également regarder le contenu de Freevee par le biais d'un navigateur sur PC et Mac, via la section Channels de Prime Video sur les deux.

Freevee est actuellement disponible uniquement aux États-Unis et au Royaume-Uni. Cependant, il sera également lancé en Allemagne dans les mois à venir.

Il y a plusieurs centaines d'heures de programmes sur Freevee.

Parmi les plus importantes, citons Bosch, déjà mentionné : Legacy et Judy Justice, une série de 120 épisodes menée par l'emblématique juge Judy Sheindlin.

Parmi les autres programmes originaux, citons Luke Bryan : My Dirt Road Diary, Leverage : Redemption, Alex Rider, Moment of Truth et Top Class d'Uninterrupted : The Life and Times of the Sierra Canyon Trailblazers.

Parmi les contenus classiques, toutes les saisons de Babylon 5 et de The A-Team sont disponibles, ainsi que Baywatch (dans une version remasterisée) et Magnum P.I.

En ce qui concerne les films, la liste peut changer régulièrement. Il y a quelques blockbusters qui sortent du lot, comme Logan qui est disponible aux États-Unis, et beaucoup de films classiques pour tous les âges.

Comme pour Prime Video, le service X-Ray d'Amazon est disponible sur le contenu Freevee.

Cela vous donne des informations sur le casting, les personnages, la musique et d'autres points clés de chaque scène. Tous ces détails sont fournis par l'IMDb TV (Internet Movie Database), propriété d'Amazon.

Écrit par Rik Henderson.