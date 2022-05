Saison 1 de Bosch Legacy : scénario, date de sortie et tout ce que vous devez savoir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les séries policières ne sont jamais aussi terribles que Bosch. Basée sur les romans de Michael Connelly, la série de sept saisons diffusée sur Amazon Video a été, à notre avis, l'une des émissions phares de la plateforme.

Les sept saisons de Bosch suivent le passage du personnage titulaire au sein de la police de Los Angeles, mais pour tous ceux qui ont regardé la série, nous savons tous comment elle se termine. L'histoire se poursuit dans Bosch Legacy - et voici tout ce que vous devez savoir à son sujet.

Bosch Legacy est l'une des émissions phares de la nouvelle chaîne Freevee.

La saison 1 de Bosch Legacy sera disponible en streaming sur la plateforme à partir du 6 mai 2022.

Pour les régions qui n'ont pas accès à Freevee, les plans de lancement ne sont pas clairs, il est probable que vous deviez attendre le lancement du service dans votre région pour regarder Bosch Legacy, ou que ce soit sur Amazon Video.

Freevee, anciennement connu sous le nom d'IMDb TV, a été rebaptisé en avril 2022 et Bosch est l'une des émissions utilisées pour améliorer le profil de la marque. Le changement officiel a eu lieu le 27 avril 2022, IMDb TV changeant de marque, y compris sur des appareils tels que le Fire TV Stick où il s'agit d'une application autonome, disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Auparavant, Bosch était disponible sur Amazon Video. IMDb TV était initialement prévu pour un déploiement plus large, mais cela a été retardé, donc la meilleure information que nous avons est que Freevee sera lancé dans plus de pays à l'international plus tard en 2022 - avec l'Allemagne mise en évidence et susceptible d'être le premier nouveau territoire. Cependant, il a été confirmé que Bosch Legacy sera disponible sur Amazon Video au Canada, donc nous soupçonnons qu'il y aura une certaine variation internationale.

Pour ceux qui n'ont pas d'appareil Fire TV, vous trouverez Freevee dans l'application Amazon Video - l'une des lignes des émissions suggérées portera la mention "Gratuit avec publicités".

Quel est le meilleur appareil de streaming pour votre téléviseur ? Notre meilleure recommandation est l'Amazon Fire TV Stick 4K Max. Le Google Chromecast avec Google TV, le Roku Express 4K, l'Apple TV 4K et l'Amazon Fire TV Stick sont également excellents.

Il semble que la saison 1 de Bosch Legacy sortira chaque semaine le vendredi, le premier épisode le 6 mai, le second le 13 mai. Le nombre d'épisodes n'a pas été confirmé, mais il semble qu'il pourrait s'agir d'une série de 10 épisodes, d'après la liste IMDb de la saison.

Auparavant, Bosch comptait 10 épisodes par saison, à l'exception de la saison 7 qui n'en comptait que 8.

Vous trouverez ci-dessous des spoilers si vous n'avez pas regardé l'intégralité de la série télévisée originale Bosch.

Il y a un lien direct entre Bosch et Bosch Legacy, il n'est donc pas surprenant que Titus Welliver reprenne le rôle principal de Harry Bosch, Mimi Rogers celui de Honey Chandler et Madison Lintz celui de Maddie Bosch.

La liste des seconds rôles comprend Maurice Bassi dans un rôle important, ainsi que Denise G. Sanchez.

Il semble que de nombreux personnages familiers soient maintenant hors jeu, ce qui est logique étant donné que Bosch a quitté le LAPD - ce qui signifie qu'il n'y aura pas de Jamie Hector (Jerry Edgar), ni de Lance Reddick (Irvin Irving), ni aucun des autres visages familiers.

La saison 7 de Bosch se termine par le départ de Harry de la police de Los Angeles, ce qu'il semblait toujours prêt à faire depuis le début de la saison 1. Tous ceux qui ont lu les livres de Michael Connelly savent que Bosch quitte le LAPD, ce qui permet d'établir un parallèle avec le parcours du personnage dans les livres originaux.

Comme les fans le savent, les saisons de Bosch s'appuient sur de nombreux livres antérieurs en reliant les crimes de différents romans.

Dans Bosch Legacy, Harry Bosch travaille comme enquêteur à domicile, mais comme le révèle la bande-annonce, Honey Chandler fait appel aux services de Bosch pour une enquête. Les voies légales - tribunaux, justice - ne parvenant pas à mettre le méchant derrière les barreaux, Bosch veut faire les choses à sa façon.

La plus grande révélation des bandes-annonces est sans doute que Maddie Bosch fait désormais partie de la police de Los Angeles, poursuivant son histoire parallèlement à celle de son père - et il y aura certainement beaucoup d'interactions.

Oui, il a été confirmé que la saison 2 de Bosch Legacy a été commandée. Elle a été annoncée le 2 mai 2022, la semaine où la saison 1 doit être diffusée.

Écrit par Chris Hall.