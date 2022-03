Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pete Davidson fait à nouveau la une des journaux. Non, Pocket-Lint n'est pas là pour vous parler de la dernière dispute en ligne de la star de SNL avec Kanye West ou pour vous montrer des photos de paparazzi du comédien dînant avec Kim Kardashian. Au lieu de cela, nous vous donnons tous les détails sur son voyage dans l'espace ce mois-ci.

La société spatiale de Jeff Bezos, Blue Origin , a annoncé les derniers astronautes à se rendre dans l'espace sur sa fusée New Shepard, et Davidson fait partie de l'équipage en tant qu '"invité d'honneur". Gardez à l'esprit que ce n'est pas la première fois que Blue Origin envoie une célébrité dans l'espace. Au-delà de Bezos lui -même, l' icône de Star Trek William Shatner a également volé au bord de l'espace sur New Shepherd, tout comme l'ancre de GMA et l'ancienne star du football Michael Strahan. En fait, c'est la quatrième fois que Blue Origin envoie un équipage de personnes dans l'espace et retour.

Le prochain vol spatial de Blue Origin est prévu pour le mercredi 23 mars 2022. Le décollage est prévu à 8h30 CDT / 9h30 HE / 6h30 PT.

La couverture du lancement en direct commencera sur BlueOrigin.com à T-60 minutes.

Le lancement sera également probablement promu sur les réseaux sociaux de Blue Origin :

Le vol transportera un groupe de six :

Pete Davidson - star et comédien de SNL

Marty Allen - Investisseur providentiel et ancien PDG de Party America

Marc Hagle - PDG de Tricor International et époux de Sharon

Sharon Hagle - Fondatrice de SpaceKids Global à but non lucratif et épouse de Marc

Jim Kitchen - Entrepreneur

George Nield - Ancien administrateur associé du bureau du transport spatial commercial de la FAA

Chaque membre de l'équipage est un client payant à l'exception de Davidson, selon Blue Origin.

Blue Origin lancera l'équipage à l'intérieur d'une capsule située au sommet de la fusée New Shepard de la société.

New Shepard allumera son moteur et transportera l'équipage à une altitude supérieure à 60 miles au-dessus de la Terre, où ils vivront quelques minutes d'apesanteur. La capsule se séparera alors de la fusée, les deux pièces retombant sur Terre. La capsule atterrira avec des parachutes, tandis que la fusée utilisera son moteur pour atterrir debout sur une piste d'atterrissage.

New Shepard décollera du Launch Site One de Blue Origin dans l'ouest du Texas.

Non. Bien que Pete Davidson ait joué un astronaute dans Saturday Night Live en mai 2021 (lorsque le PDG de Space X, Elon Musk, a animé l'émission).

Vous pouvez regarder sa performance ci-dessous.

Écrit par Maggie Tillman.