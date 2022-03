Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a formé PlayStation Productions en 2019 pour réaliser des films et des adaptations télévisées de ses propriétés de jeu, le film Uncharted et la prochaine série HBO de The Last of Us étant ses plus grandes productions à ce jour.

Il semble maintenant qu'une autre IP de jeu PlayStation massive soit transformée en une émission de télévision : God of War.

L'histoire de Kratos et, probablement, de son fils (telle qu'introduite lors du redémarrage de 2018) aurait intéressé Amazon aux droits de diffusion. Alors, voici tout ce que nous savons à ce sujet jusqu'à présent.

Selon Deadline , le service Prime Video d'Amazon est en négociation pour une adaptation en direct de God of War, avec les créateurs/producteurs de The Expanse qui seraient en ligne pour diriger le projet.

Il sera réalisé en collaboration avec PlayStation Productions et Sony Pictures Television, dit-on, avec le showrunner de The Wheel of Time , Rafe Judkins, également répertorié comme faisant partie de l'équipe.

Bien que ce ne soit encore que les premiers jours du calendrier de production, le résultat le plus probable est que la série télévisée entière sera diffusée exclusivement sur Prime Video aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs.

Sony a déjà montré qu'il était heureux de faire des émissions pour différentes plates-formes, avec HBO faisant The Last of Us avec la société, et une prochaine série basée sur Twisted Metal étant signée à Peacock .

En termes d'équipe de production, Deadline affirme que les co-créateurs de The Expanse, Mark Fergus et Hawk Ostby, sont actuellement attachés au projet, ainsi que le showrunner de The Wheel of Time, Rafe Judkins. Cependant, aucune autre suggestion de casting officielle n'a été faite.

Les fans de God of War font cependant connaître leurs propres suggestions, avec de nombreux tweets sur les candidats potentiels de Kratos – tels que les anciens lutteurs de la WWE Triple-H (Paul Levenscue) et The Rock (Dwayne Johnson).

Direct dit juste écran, préparez-vous pic.twitter.com/3MNo5wBprN – joe bro stormblessed (@JosephBarnhurst) 7 mars 2022

Il ressemble déjà à Kratos, la seule chose est que ses talents d'acteur ne sont pas si bons. pic.twitter.com/5KFYjxWcnl – Sir Magnus le terni (@MagnusVikingg) 7 mars 2022

Comme la production présumée n'a pas encore commencé, il est beaucoup trop tôt pour les remorques.

Écrit par Rik Henderson.