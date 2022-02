Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Super Bowl a offert à Amazon l'occasion idéale au box-office de dévoiler correctement des images de sa prochaine émission télévisée Lord of the Ring, The Rings of Power, avec une première bande-annonce diffusée lors de l'événement de fin de saison.

Les Rings of Power sont passés d'un peu de mystère à une affaire beaucoup plus concrète ces dernières semaines, mais pouvoir enfin le voir en mouvement est un vrai tonique, confirmant qu'il ressemblera à ce qu'il est - un incroyable high -moyen budgétaire de faire de la télévision.

La bande-annonce est nécessairement assez courte (les créneaux publicitaires du Super Bowl sont, après tout, extrêmement chers), mais nous fait passer rapidement en revue un certain nombre de personnages dont nous savons qu'ils vont figurer, avec la version plus jeune de Galadriel de Morfydd Clark dans la vedette. rôle d'après l'apparence des choses.

Un Elrond plus jeune et de nouveaux personnages, dont le mystérieux Halbrand, la princesse naine Disa et un nouvel archer elfe expert, sont également présents et corrects pour des aperçus momentanés. Arondir.

Les visuels ont l'air somptueux, avec encore beaucoup de temps dans la post-production de l'émission avant une date de sortie du 2 septembre 2022. Nous devrons espérer que ce ne sera pas trop long avant d'avoir un autre regard plus long sur le monde et avoir une meilleure idée de ce qui pourrait y conduire des événements.

Écrit par Max Freeman-Mills.