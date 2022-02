Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Blade Runner arrive sur le petit écran, avec Ridley Scott prêt à produire une série télévisée, appelée Blade Runner 2099, pour Amazon.

Selon Variété , l'émission en direct se déroulera 50 ans dans le futur après Blade Runner 2049, le blockbuster de Denis Villeneuve de 2017. Silka Luisa, la showrunner de Shining Girls pour Apple TV+, serait en train d'écrire et de produire la série. Deadline a rapporté que Ridley Scott pourrait même diriger Blade Runner 2099 – un projet qu'il a mentionné pour la première fois dans une interview à la BBC l'automne dernier.

À l'époque, le réalisateur a confirmé qu'un épisode pilote pour une série télévisée Blade Runner avait déjà été écrit, avec un œil sur 10 épisodes s'il était repris. Il a également mentionné qu'une série Alien était en préparation, mais légèrement en retard, le pilote étant toujours en cours d'écriture. Ce sont les premières mentions publiques de l'une ou l'autre des séries. Si c'est vrai, cela signifie que Blade Runner 2099 a été développé comme une série de 10 épisodes pour commencer. La nouvelle information intéressante des rapports les plus récents sur l'émission est qu'elle a maintenant un nom ainsi qu'une maison : Amazon Prime Video.

Amazon Studios s'est lancé dans le contenu télévisé ces dernières années, avec des projets coûteux et alléchants, notamment La roue du temps et le prochain Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir , qui serait la série télévisée la plus chère. jamais grâce à son budget de 465 millions de dollars.

Lorsque Blade Runner 2099 sortira sur la plateforme de streaming d'Amazon, il suivra le premier film Blade Runner, que Ridley Scott a réalisé en 1982, ainsi que la suite de 2017 Blade Runner 2049.

Écrit par Maggie Tillman.