Jack Ryan Saison 3 : Comment regarder, à quoi s'attendre et comment rattraper son retard

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Jack Ryan a été un succès pour Amazon Video . Il est basé sur le protagoniste le plus connu de Tom Clancy, Jack Ryan, un analyste de la CIA qui se retrouve retiré de son travail de bureau et plongé dans l'action.

Héros réticent, Jack Ryan proteste souvent qu'il est un analyste plutôt qu'un agent de terrain, ce qui confère à Ryan un charme vulnérable et correspond à l'orientation politique des thrillers de Clancy; Ryan est plus intelligent que fort et cela a toujours fait de lui un personnage populaire.

La saison 1 de Jack Ryan a été diffusée en 2018 et était un titre vitrine pour Amazon, étant l'un des premiers à proposer Dolby Atmos et Dolby Vision sur la plateforme. La saison 2 a été diffusée en 2019, donc l'attente de la saison 3 a été longue.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la saison 3 de Jack Ryan, avec quelques détails qui émergent sur la saison 4.

La date de sortie de la saison 3 n'a pas été annoncée. Il a été confirmé que la production est terminée, mais il n'y a pas de date pour quand il rejoindra la plate-forme.

Il y a une suggestion lâche "Q2 2022" pour le calendrier, il pourrait donc apparaître sur Amazon Video dans les deux prochains mois.

Jack Ryan est une exclusivité Amazon, il est donc disponible pour les membres Prime qui peuvent le diffuser sur Prime Video. Il y a un essai de 30 jours si vous ne l'avez jamais utilisé.

Les saisons précédentes sont également disponibles sur Prime Video.

Il n'y a pas de bande-annonce officielle pour la saison 3. Nous nous attendons à ce que cela apparaisse lors de la confirmation de la date de sortie.

Les saisons précédentes de Jack Ryan se sont déroulées de manière séquentielle et nous savons que nous verrons le retour de John Krasinski dans le rôle de Ryan, de Wendell Pierce dans celui de James Greer et d'Abbie Cornish dans celui de Cathy Mueller. Il a été confirmé que Betty Gabriel rejoindra le casting en tant qu'Elizabeth Wright, chef de station.

La saison 3 voit Jack Ryan impliqué dans le complot sur lequel il enquête, voyant le personnage principal fuir la CIA et ceux sur lesquels il enquêtait. Cela voit l'action se dérouler à travers l'Europe - avec un certain nombre de lieux confirmés à partir de messages sociaux pendant le tournage. Ryan essaie à nouveau de sauver le monde du conflit, mais cette fois, il est également dans le cadre.

Une autre mission se profile à l'horizon. Où aimeriez-vous voir #JackRyan voyager en Europe ? – Jack Ryan (@jackryanamazon) 24 juin 2021

Comme pour les saisons précédentes, il n'y a aucun lien avec les livres originaux de Tom Clancy, à l'exception des personnages. Actuellement, il n'y a pas de lien vers d' autres films dans le Ryanverse , bien qu'il soit supposé qu'un lien pourrait être établi via un futur film Rainbow Six.

On s'attend à ce qu'il y ait huit épisodes. La durée de chaque épisode diffère, mais ils durent en moyenne environ 50 minutes chacun.

On ne sait pas si ceux-ci seront tous publiés en une seule fois, ou s'ils seront publiés chaque semaine.

Oui, la saison 4 de Jack Ryan a été officiellement confirmée - avec l'une des nouvelles stars de l'émission Michael Peña. Le rôle exact que jouera Peña est actuellement inconnu et nous n'avons pas beaucoup entendu parler de l'intrigue de la saison 4.

Nous savons que Ryan, Greer et Mueller reviendront.

Il est resté occupé. #JackRyan reviendra pour la saison 4. pic.twitter.com/yUyIX0KenA – Jack Ryan (@jackryanamazon) 14 octobre 2021

Écrit par Chris Hall.